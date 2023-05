Por afirmaciones del presidente Gustavo Petro, 24 exmandatarios del mundo respaldan al fiscal Francisco Barbosa

24 expresidentes que hacen parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Idea), un foro que promueve la democracia en Iberoamérica, emitieron un comunicado en respaldo del fiscal Francisco Barbosa y la Corte Suprema de Justicia. De esta forma, los exmandatarios, entre quienes están los colombianos Iván Duque y Andrés Pastrana, rechazan las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien afirmó que es el jefe del líder del ente acusador.

El presidente Gustavo Petro aclaró que el fiscal no es su subordinado en los últimos días, pero sus primeras declaraciones siguen causando polémica por las implicaciones en la separación de poderes en Colombia.

Veinticuatro Ex Presidentes de @IDEA_Grupo respaldan a la Corte Suprema de Justicia de Colombia y a su Fiscal General. pic.twitter.com/OMJoAbLlUt — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) May 8, 2023

“Los exjefes de Estado y de Gobierno de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Idea), saludan la declaración emanada de la Corte Suprema de Justicia de Colombia que acompaña al fiscal general y con la que le salen al paso a lo afirmado por el presidente de la república, Gustavo Petro, en cuanto a que, como jefe del Estado, sería el superior jerárquico de la fiscalía de la Nación, una parte de la rama judicial”, se lee en la declaración conjunta.

Los expresidentes Andrés Pastrana e Iván Duque hacen parte de ese grupo de exmandatarios. - Foto: SEMANA

Los expresidentes advirtieron que en la región existen precedentes de gobiernos que pretenden “socavar” la independencia del poder judicial.

“Los precedentes que han tomado cuerpo en la región, como el socavamiento por distintos gobiernos de la independencia del Poder Judicial y el ejercicio indebido de presiones para atemorizar ante la opinión pública a los servidores de la justicia, dan cuenta de comportamientos que no solo afectan a uno de los elementos esenciales de la democracia representativa como lo es ‘el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho’, tal como lo prescribe la Carta Democrática Interamericana”, agregó la declaración.

Según los exmandatarios, dado que le corresponde a los jueces ejercer control de convencionalidad y de constitucionalidad de los actos de otros poderes del Estado, invalidar dichas competencias de la justicia podría debilitar “los derechos de cada persona a las garantías judiciales y a la protección judicial, consagrados por la Convención Americana de Derechos Humanos”.

Presidente Gustavo Petro y fiscal francisco Barbosa. - Foto: Juan Carlos Sierra-Semana/Fiscalía

“Hacemos votos para que Colombia y los colombianos resuelvan con prontitud esta situación que puede crear riesgo o afectar el legítimo ejercicio del poder, a cuyo efecto, el Grupo Idea ofrece sus buenos oficios”, concluyó la comunicación de los expresidentes que conforman la iniciativa.

Los expresidentes que firman la declaración son Óscar Arias (Costa Rica), José María Aznar (España), Nicolás Ardito (Panamá), Felipe Calderón (México), Rafael Ángel Calderón (Costa Rica), Alfredo Cristiani (El Salvador), Iván Duque (Colombia), Vicente Fox (México), Federico Franco (Paraguay), Eduardo Frei (Chile), Lucio Gutiérrez (Ecuador), Osvaldo Hurtado (Ecuador), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Mauricio Macri (Argentina), Jamila Mahuad (Ecuador), Carlos Mesa (Bolivia), Lenin Moreno (Ecuador), Mireya Moscoso (Panamá), Andrés Pastrana (Colombia), Ernesto Pérez (Panamá), Sebastián Piñera (Chile), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica) y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay).

Barbosa se reunirá con la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y los presidentes de la altas cortes

Este lunes, a las 2:30 de la tarde, el fiscal Francisco Barbosa se reunirá con la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y todos los presidentes de las altas cortes, luego del choque público que sostuvo con el presidente Gustavo Petro y que se originó cuando el mandatario dijo que era el jefe de la Fiscalía.

Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación. - Foto: Fiscalía General

Al encuentro asistirán los presidentes de las cortes Suprema, Constitucional y del Consejo de Estado. Allí, el fiscal Barbosa explicará todo lo que ocurrió con el presidente Petro.

La tormenta se desató cuando el mandatario dijo que él, como jefe de Estado, era también el jefe del fiscal general de la Nación.

“El fiscal olvida una cosa y que la Constitución ordena. Yo soy el jefe de Estado, por tanto, jefe de él”, dijo Petro.

Tras esa declaración, el fiscal Barbosa lanzó una alerta internacional por el “zarpazo” del presidente a la independencia de la justicia.

En diálogo con SEMANA, el fiscal Barbosa rechazó esa declaración de Petro. “Esa es una gravísima manifestación contra la independencia judicial en Colombia y la división de poderes. Estas declaraciones ponen en riesgo la existencia del Estado de derecho”, dijo.

“A mí, como fiscal general, me eligió la Corte Suprema de Justicia, y el presidente no es mi jefe ni me investiga ni estoy bajo sus órdenes. Su declaración implicaría que la Corte Suprema de Justicia es también una subalterna del presidente de la República. La justicia colombiana y la Fiscalía están en serio peligro con esas declaraciones. Si ese es el criterio que tiene el jefe de Estado, la Fiscalía, una vez termine mi periodo, podría ser una dependencia de la Casa de Nariño”, advirtió Barbosa.