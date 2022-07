¿Por qué Gustavo Petro ganó la Presidencia? Iván Duque respondió

Luego de vencer a Rodolfo Hernández en las urnas el pasado 19 de junio, Gustavo Petro se convirtió en el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia.

El líder del Pacto Histórico, quien le hizo una férrea oposición al presidente Iván Duque durante los cuatro años de su mandato, llegó al poder en la tercera ocasión que se lanzaba.

En entrevista con la directora de SEMANA, Vicky Dávila, el mandatario saliente se refirió a la victoria de Petro, su contrincante en las elecciones de 2018.

El presidente aseguró que la percepción sobre su gestión no fue el factor determinante para que ganara el líder de izquierda. En cambio, señaló que el triunfo de esta fuerza política se puede explicar en que logró capitalizar la insistencia iniciada años atrás.

“Primero, hay que reconocer que la izquierda lleva más de 20 años de conquista tras conquista. Desde 2003, Bogotá estuvo 12 años bajo gobiernos del Polo Democrático. En 2006, aunque Álvaro Uribe ganó en primera vuelta, Carlos Gaviria quedó de segundo. En 2010, Antanas Mockus estuvo en segunda vuelta. En 2014, la reelección del presidente Santos se dio con el apoyo de Petro y el Polo. Y en el año 2018 nos enfrentamos y ganamos, pero obtuvieron 8 millones de votos, tenían capital político”, argumentó.

Para Duque, otro de los motivos que llevaron a Petro el poder fue la ausencia de “un debate más claro de ideas y de poder confrontar posturas. Entonces, son dos fenómenos: un proceso que la izquierda venía adelantando y hubo grandes vacíos en la confrontación política, sobre todo en la segunda vuelta”.

Sumado a esto, en su concepto, Petro no tuvo rival fuerte en la recta final de las elecciones: “No lo digo por descalificar a nadie, pero ¿qué hace un candidato en una segunda vuelta? Recorrer el país, participar en debates, dar entrevistas, hablarles a los medios, invertir en publicidad para dar a conocer su programa. Eso es lo que hace un candidato en segunda vuelta. Como colombiano, vi esas ausencias en la segunda vuelta.

De otro lado, respondió a las voces que lo responsabilizan de la victoria de Petro y volvió a referirse a la polémica frase de que si hubiera reelección, como en los períodos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, habría derrotado otra vez al líder del Pacto Histórico a pesar de la baja favorabilidad de su imagen en las encuestas.

“Que me echen la culpa si hubiera sido candidato y hubiera perdido. Échenmela completita y la asumo completica. Pero cuando me enfrenté, gané, y no por pelitos en el alambrado. Por eso dije que, si hubiera reelección, me hubiera presentado y ganado. Se pusieron bravos y dijeron: “Qué arrogancia”. Santos, en 2014, pasó a la segunda vuelta con el 25 % de favorabilidad; y Emmanuel Macron pasó en Francia con ese mismo porcentaje. ¿Por qué yo, que tengo 30 % en la peor encuesta, no lo hubiera podido hacer?”, aseveró.