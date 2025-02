¿Por qué Petro se fue a Dubái y no se quedó atendiendo la peor crisis de su Gobierno? El presidente destapó las razones del viaje

Sin embargo, el presidente de la República, Gustavo Petro, tomó la decisión de no cancelar y, por el contrario, confirmar un viaje internacional a tres países de Medio Oriente: Catar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

“Por eso vengo a hablar aquí de eso, porque la inteligencia artificial en escasos dos años manejará la economía mundial, las máquinas, probablemente estos aparatos lamentablemente flacos, las cámaras, todo; sacando millones y millones de trabajadores de los puestos de trabajo de todo el mundo, centenares de millones, y aumentando la productividad y la ganancia de quienes son propietarios de la inteligencia artificial —que son los dueños de la nube— porque las aplicaciones de inteligencia las hace la gente, incluso los jóvenes asociativamente, pero no son los dueños de la nube ”, dijo el mandatario colombiano.

“Allí vamos hacia una crisis, que combinada con la crisis climática, que más o menos ya sabemos, que provoca el desplazamiento también de centenares de millones de personas donde ya no queda agua, o hacia donde hay. Pues nos implica una nueva forma de gobernar el mundo, y para eso me han invitado, para discutirlo. Porque estos gobiernos, tal cual hoy los tenemos, ya no sirven para resolver los problemas nuevos que en dos o tres años nos van a inundar”, anotó el presidente Petro.