Presidente de Asocapitales dice que la negociación de la ‘paz total’ no puede ser “un cheque en blanco”

El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, opinó sobre la ‘paz total’ que plantea el gobierno de Gustavo Petro. De acuerdo con el mandatario local, esta iniciativa de dialogar con los actores criminales y guerrilleros no puede ser un “cheque en blanco”.

“Tenemos que ser capaces de que, en medio de todos estos diálogos de la ‘paz total’, se tienen que avanzar. Sin embargo, también lo hemos dicho de manera clara: no puede ser un cheque en blanco en lo que tiene que ver con las negociaciones”, dijo el mandatario local.

Además, recalcó la necesidad de garantizar los derechos de todo el país, no solo de un sector. De esta forma, señaló la importancia de diferenciar entre actores políticos y actores criminales dentro de estas conversaciones.

Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga. - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

“Tenemos que garantizar los derechos de todos, no solo de cierto sector del país. Hay que diferenciar qué actores son políticos y qué otros pertenecen al crimen y tener cuidad de aquellas intersecciones, porque hay mezclas de los dos sectores que preocupan a los colombianos. Hay que ser muy abiertos de los diálogos, los colombianos tienen que conocerlos de primera mano”, agregó el expresidente de Asocapitales.

En ese sentido, frente a las propuestas para combatir el hacinamiento que propone el Gobierno nacional, que implicaría excarcelar y sacar criminales de la prisión intramural, el alcalde fue claro en sus preocupaciones.

“Creo que hay que tener cuidado. Como está el sistema penitenciario, no resocializa. Comparto con el ministro de Justicia que hay que intervenir en todo lo que tiene que ver con los programas de resocialización. No hay garantías para que se excarcelen y que haya detención domiciliaria, no hay la confianza para que no nos pase lo que hoy en día sucede”, indicó.

De acuerdo con el alcalde, los delincuentes que se encuentran en detención domiciliaria regresan fácilmente a las calles.

“Es bien intencionado, pero hay que ser muy cuidadosos. No solo garantizarle derechos a los delincuentes, pero también a la ciudadanía. Hay una alta reincidencia en el delito y revisar cómo las autoridades dan garantías para que esos hechos no se repitan. Los alcaldes estamos cansados de hacer capturas con la Policía, de llevar a cabo el proceso y luego verlos a los ocho días en la calle”, concluyó.

Cárdenas cree que el Gobierno podría caer en “populismos” con los recursos públicos

Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, cuestiona las iniciativas del Gobierno Petro. - Foto: SEMANA

En entrevista con SEMANA, Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, aseguró que, como presidente de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), le manifestó al Gobierno nacional su preocupación por la no inclusión de dichos municipios en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

“Hemos manifestado claramente que no evidenciamos que dentro del Plan Nacional de Desarrollo soluciones y necesidades que tenemos en las ciudades capitales. Esto no es un dilema, no podemos caer en falsos dilemas en los que los recursos deben ir a los territorios para solucionar pendientes históricos y nada para las ciudades capitales. Creo que las ciudades capitales, a pesar del avance en varios temas, tenemos grandes preocupaciones en torno a conseguir recursos para atender población migrante, cerrar brechas de inequidad, programas sociales para adulto mayor, para mujeres, soluciones en infraestructura vial y sistemas de transporte masivo”, dijo Cárdenas, en entrevista con este medio.

Informó también que, por la preocupación de los alcaldes y alcaldesas, el Gobierno nacional planteó esas de trabajo para atender las necesidades específicas de los territorios en el Plan Nacional de Desarrollo.

Por otro lado, consideró que los Diálogos Regionales Vinculantes del Gobierno “quedaron cortos” en su propósito de recoger las peticiones de los territorios para construir el PND.

Incluso, el alcalde destacó que, en el marco del plan, el Gobierno no debe “caer en populismos” a la hora de asignar recursos.

“En eso tenemos que ser muy metódicos para no caer en populismos en asignación de recursos, creo que sería algo muy delicado y generaría malestar en ciertos sectores del país. Creo que se trata de no caer en falsos dilemas entre los territorios y las ciudades capitales. Hay que seguir avanzando en la infraestructura vial del país, incorporando grandes troncales con diferentes esquemas”, agregó.

Juan Carlos Cárdenas se refirió al Plan Nacional de Desarrollo. - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Incluso, aseguró que esas “tentaciones” también podrían tener como fin “cálculos políticos y electorales”.

“Hay un reto importante, estamos enfrentando una crisis económica, que este año va a tener mayor criticidad. Hay que evitar caer en las tentaciones de asignar recursos con cálculos políticos y electorales que no vayan a generar el impacto económico que esperamos”, resaltó.