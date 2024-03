Presidente Gustavo Petro anunció que irá tras los bienes de “dueños de EPS” que han quebrado; los acusó de ladrones

“Más que la violencia armada. Todo el esfuerzo que hacen ustedes generales para contener esa violencia, para que no mate más colombianos jóvenes, resulta que se quedan pañales cuando un sistema de negociantes que maneja la salud en Colombia mata 340 mil, porque eso se llama matar”, sostuvo Petro.

Presidente de Colombia, Gustavo Petro. | Foto: Corbis via Getty Images

“El Estado debe perseguir esas personas porque son ladrones. Y a los ladrones se les persigue. No, no, que es un proceso y entonces hacemos la intervención, se llama la intervención en la superintendencia. No, que dejaron estas deudas y nadie las paga”, anotó el jefe de Estado.