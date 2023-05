Presidente Gustavo Petro cuestiona por qué los trabajadores no han salido a las calles para apoyar la reforma laboral

El Gobierno del presidente Gustavo Petro avanza a toda máquina en la implementación de sus proyectos. Mientras que el país ha centrado su atención en la polémica reforma a la salud, la cual ya fue aprobada en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, el Ejecutivo recuerda que existe otro articulado que también se encuentra en discusión.

Precisamente, el jefe de Estado se refirió a la reforma laboral, la cual fue radicada en marzo. En su momento, el mandatario dijo: “este proyecto de ley debe permitir, si se aprueba por el Congreso de la República, donde inicia su trámite, que cese el acoso sexual y laboral en el país; debe permitir que el salario real pueda crecer en Colombia para que se industrialice; debe permitir que la gente sea más feliz en esta sociedad y disfrutar de más tiempo libre. Debe permitir que se pueda organizar el cuerpo de trabajadores y trabajadoras para poder discutir de tú a tú con el mundo empresarial”.

Casi dos meses después de que el proyecto fuera radicado, el debate sobre los temas de fondo todavía no cobra protagonismo. Es más, el mismo presidente Petro hizo llamativas declaraciones en las que cuestionó por qué aún no se ha dado una movilización popular que respalde la reforma laboral.

“Uno de los temas que yo le digo a mi ministra de Trabajo en relación a la reforma laboral es: bueno, ¿y dónde están los trabajadores en la calle? (...). Se está debatiendo el futuro laboral de millones de personas en el Congreso, un proyecto de ley que nosotros presentamos tratando de defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Dónde están esos millones de personas?”, manifestó el presidente Petro.

El presidente Gustavo Petro insistió en la necesidad de que la movilización popular respalde la reforma laboral. - Foto: juan carlos sierra-semana

A renglón seguido, el mandatario expuso que empresarios y medios de comunicación han hablado en contra de la reforma laboral, de manera que se necesita un sector que “hable a favor”, en este caso, refiriéndose al pueblo.

Presidente Gustavo Petro le pidió a la Ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, que convoque a movilizaciones de respaldo a la Reforma Laboral.

“Si el pueblo no está en las calles, jamás una reforma laboral progresista, a favor del pueblo trabajador, ha salido avante sin movilización popular. Tengo mucho temor con esta, por eso mismo (...). ¿Dónde está la movilización del pueblo trabajador?”, apostilló el presidente Petro.

Radicación de la reforma laboral. - Foto: Foto suministrada a SEMANA por el Ministerio de Trabajo

“No caoticen el país, no infundan miedo”

Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo, sigue defendiendo la reforma laboral que se tramita en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Después de un foro sobre transformación del trabajo, la jefe de la cartera le envió un mensaje a los gremios para que “no caoticen” el país.

“Yo lo que les he dicho a los gremios y a los sectores políticos es que no caoticen el país, que no infundan miedo. Que esta reforma no da miedo, esta es una reforma de derechos. Que ellos tienen compromisos en la Organización Internacional del Trabajo, que ellos lucharon para que Colombia llegara a la OCDE y aprobaron el plan de labor que tiene”, manifestó la ministra.

Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo. - Foto: Presidencia

De acuerdo con Ramírez, lo que se está haciendo desde el Gobierno es buscar cumplir dichos parámetros y estándares internacionales.

"Le digo a los gremios y a los políticos que no caoticen el país, que no infundan miedo" Ministra del Trabajo @GloriaRamirezRi durante el Foro Internacional Por La #TransformaciónDelTrabajo.



Más detalles aquí 👇🏼👇🏿👇🏽https://t.co/T8zHHVzUtY pic.twitter.com/fveCs5Bg1j — MinTrabajo (@MintrabajoCol) May 25, 2023

“No hay que tener miedo porque nosotros mantenemos los programas de generación de empleo, de incentivos. También montaremos el programa de protección, pero, sobre todo, en Colombia nos está mostrando que va en un buen camino. La tasa de inversión directa extranjera ha aumentado ya en un 25 % en este trimestre, estamos bajando la tasa de desempleo y esperemos que al final, con todas estas políticas, podamos brindarle al país lo que necesita. Tranquilidad, confianza y, entre todos, vamos a seguir empujando para que Colombia avance como debe ser”, agregó la jefe de la cartera.

Finalmente, la ministra reiteró que “no tengan miedo” y que el recorte de derechos laborales “no genera empleo”.