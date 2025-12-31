Presidente Gustavo Petro envía mensaje de Año Nuevo a los colombianos: “El poder es del pueblo constituyente”

Política

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

1 de enero de 2026, 1:01 a. m.
Presidente Gustavo Petro compartió un mensaje. Foto: Andrea Puentes - Presidencia de Colombia

En vísperas de Año Nuevo, el presidente Gustavo Petro se pronunció este miércoles, 31 de diciembre, en su cuenta personal de X para enviarles un mensaje a los colombianos y desearles un próspero 2026.

Su texto estuvo acompañado de un video en el cual muestra algunos momentos importantes de su gobierno durante este 2025.

“No hay que retroceder a un pasado que fue miseria y sangre, hay que avanzar para que más gente salga de la miseria y el hambre y vivamos bien, progresemos como personas, familias y Nación”, dijo el jefe de Estado este 31 de diciembre.

Por último, el presidente hizo referencia en su mensaje a la reciente inscripción del comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente ante la Registraduría.

“El poder es del pueblo constituyente. Feliz año”, puntualizó.

Su intención con este nuevo intento de convocar una constituyente en el país ha desatado gran controversia en diferentes ámbitos políticos y sociales.

El comité deberá recoger 3 millones de firmas, equivalentes al 5 % del censo electoral. Sin embargo, Petro le apunta a que se llegue a 10 millones.

En la alocución presidencial del pasado 23 de diciembre, el mandatario dijo que optará por presentarla si no cesa el “bloqueo institucional” contra su Gobierno.

“La Corte Constitucional mira el decreto de emergencia, el Consejo de Estado, que también está en la misma tónica de bloqueo institucional, que yo quiero que se acabe, porque si no vamos a una asamblea nacional constituyente”, sostuvo Petro.

Así reacciona el país ante al último intento del Gobierno por una Asamblea Nacional Constituyente.
Último intento del Gobierno por una Asamblea Nacional Constituyente. Foto: MinTrabajo

Los integrantes del comité son Armando Custodio Wouriyu Valbuena, Carlos Alfonso Rosero, Carlos Arturo García Marulanda, Over Dorado Cardona, Javier Eduardo García Felizzola, José Luis Silva Maestre, Lian Ghelly Herrera Montealegre, Yesenia Moreno Rodríguez y Luis Alfredo Grimaldo Mejía, junto al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

De acuerdo con Sanguino, la forma de desbloquear las reformas del Gobierno es “una asamblea constituyente que sea la voz soberana, el poder constituyente de los ciudadanos y ciudadanas”.

“El Gobierno nacional y el presidente de la República, Gustavo Petro, han considerado que esta iniciativa ciudadana merece todo el respaldo. Debe ser, por supuesto, liderada por los más importantes liderazgos sociales y populares del país”, dijo el ministro.

