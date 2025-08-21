Suscribirse

Presidente Gustavo Petro llega a Cali tras atentado con carro bomba que dejó seis civiles muertos

El mandatario presidirá un consejo de seguridad ante este ataque terrorista.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

22 de agosto de 2025, 12:48 a. m.
El presidente se reunirá con las autoridades departamentales y locales.
El presidente se reunirá con las autoridades departamentales y locales. | Foto: SEMANA

El presidente Gustavo Petro aterrizó en la ciudad de Cali sobre las 7 de la noche de este jueves, 21 de agosto, tras el atentado con carro bomba en inmediaciones de la base de la Fuerza Aérea.

El mandatario presidirá un consejo de seguridad ante este ataque terrorista que dejó, hasta el momento, seis civiles muertos y al menos 50 personas heridas.

Además, también se hablará sobre el derribamiento del helicóptero de la Policía Nacional en Amalfi, Antioquia, donde murieron ocho uniformados y dejó otros siete heridos.

El encuentro contará con la presencia de autoridades departamentales y locales del Valle del Cauca, así como con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la cúpula militar.

Contexto: “Día de muerte”: Petro se enteró en pleno evento público de la escalada terrorista que dejó 14 muertos. Este fue el momento

Hasta el momento, se han capturado dos personas, quienes serían responsables de este atentado en Cali, según informó la Fiscalía General de la Nación.

Ante esto, el presidente Petro reveló el rostro de uno de ellos y dio a conocer que la captura de este sujeto fue mediante acciones de la comunidad.

“Es alias Sebastián y pertenece a las estructuras del EMC, dirigidas por alias Marlon, subordinado a la Junta del Narcotráfico”, informó el jefe de Estado en su cuenta de X.

Por otra parte, la viceministra de Defensa, Ana Catalina Cano, condenó estos dos ataques y afirmó que serían una reacción de grupos criminales frente a la operación Perseo II, con la cual se afianza el control territorial en el Cauca.

“Atendemos la instrucción del señor presidente respecto a que las disidencias de alias Iván Mordisco, el Clan del Golfo y la Segunda Marquetalia serán consideradas organizaciones terroristas, perseguibles en cualquier parte del planeta por delitos contra la humanidad”, señaló.

Así mismo, el general Hugo López, jefe del Estado Mayor Conjunto FF. MM. y comandante del Comando General FF. MM. (e), enfatizó que la Fuerza Pública permanece desplegada y coordinada en todo el país para identificar y capturar a los responsables.

“De manera preliminar, la hipótesis de la autoría de este atentado terrorista se atribuye a la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de Iván Mordisco, lo que está siendo verificado en el momento a raíz de las diferentes operaciones que se desarrollan en nuestra operación Perseo”, detalló López.

