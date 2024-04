Presidente Gustavo Petro ordenó instalar un puesto de mando unificado para garantizar que “ninguna EPS” deje de prestar el servicio

Gerente interventora de Famisanar reveló, tras reunión con el presidente Petro, que no se anunciaron más intervenciones a EPS

Sumado a ello, el Gobierno tendrá apoyo de los organismo de control para que los recursos públicos que se destinen a la salud lleguen a la atención de los usuarios y no se desvíen.

- El objetivo de este PMU es no repetir la historia de las EPS intervenidas.

Gerente interventora de Famisanar reveló, tras reunión con el presidente Petro, que no se anunciaron más intervenciones a EPS

Según la gerente interventora de Famisanar, Sandra Milena Jaramillo, el Gobierno nacional no anunciará más intervenciones a empresas prestadoras de salud (EPS) , luego de que la administración del llamado cambio interviniera la EPS Sanitas y la Nueva EPS.

“El mensaje es de continuidad, estas EPS están intervenidas para administrar, precisamente, para evitar la liquidación por los problemas financieros que puedan tener y pues no, el mensaje es de total tranquilidad para todo el país”, sostuvo Sandra Milena Jaramillo.

Y a la pregunta de si, ¿se anunció nuevas intervenciones o no se anunció?, la interventora respondió con un rotundo “no”.

También afirmó: “Pero también estamos dispuestos a hacer contratos que le exija a ellos que retornen con servicio a la población, no se trata de entregar recursos, alguien decía no, es que le van a dar plata a los alcaldes, no a los alcaldes, a los hospitales que atienden”.