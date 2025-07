Al parecer, al presidente Gustavo Petro no le importaron las críticas sobre Yolanda Villavicencio. El mandatario posesionó en encargo a la nueva canciller en la Casa de Nariño.

La nueva canciller encargada, Rosa Villavicencio, no habla ni escribe bien inglés, defendió elección de Maduro y fue seguidora de Chávez

“Chávez ha muerto y nos deja grandes enseñanzas para no repetir la historia. No olvidar su ideario, mantener lo positivo y reformar democráticamente lo no deseable hace parte de la historia de América Latina”, dijo sobre el dictador latinoamericano.