“Nicolás Maduro es el nuevo dueño de la Cancillería”: le llueven críticas al reemplazo de Laura Sarabia por respaldo al régimen en Venezuela

Como si fuera poco, en 2013 escribió un texto sobre Hugo Chávez, horas después de conocerse su fallecimiento. “Chávez ha muerto y nos deja grandes enseñanzas para no repetir la historia. No olvidar su ideario, mantener lo positivo y reformar democráticamente lo no deseable hace parte de la historia de América Latina. No bajar la cabeza, no ser lacayo de nadie y dirigir nuestro destino con nuestros errores y aciertos… Eso no tiene reversa, le duela a quien le duela”, dijo.