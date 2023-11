Presidente Gustavo Petro propuso que mega centro de justicia para menores en Bogotá se use para descongestionar las URI

La alcaldesa dijo que aunque no comparte esa decisión la asume. “Le he agradecido a la señora directora del ICBF porque Bogotá lleva un año con ese establecimiento terminado sin poderlo poner a funcionar porque depende de que el ICBF lo reciba”, afirmó López.

Otro de los desencuentros que en esa ocasión se presentaron con Petro, fue sobre las transferencias monetarias. La mandataria local afirmó que el Gobierno no hará cambios en los subsidios en la capital. “Las transferencias monetarias no han sacado de la pobreza a tanta gente como quisiéramos, pero sin transferencias monetarias nacionales y locales hoy habría más de 350.000 personas pasando hambre y empobrecidas. Hay muchas más, desafortunadamente”, dijo López.

La Alcaldía había solicitado que se hiciera una modificación con las transferencias monetarias de la nación. “El señor presidente nos ha explicado que su política es distinta, nos ha explicado en qué consiste la política, nos ha pedido apoyo para fortalecer no transferencias monetarias sino empleo, crédito popular, conectividad popular, en eso no coincidimos, no habrá cambios en las políticas de transferencias monetarias para Bogotá desafortunadamente, asumimos la decisión. Mi propósito no es armar una polémica, en este punto tenemos un desacuerdo”, aseguró la alcaldesa de Bogotá.