Presidente Petro aprovechó homenaje a Jorge Eliécer Gaitán para asegurar que las reformas no tienen futuro si el pueblo no sale a la calle

Este 9 de abril se conmemora el asesinato del líder político liberal Jorge Eliécer Gaitán y la revuelta social que dio paso al histórico Bogotazo que se efectuó en 1948, y que durante 75 años ha permanecido en la memoria de los colombianos. En medio del homenaje que la familia Gaitán le rindió al caudillo, el presidente de la República, Gustavo Petro, dio un discurso a distancia, a través de una videollamada, que apenas superó los 8 minutos, tiempo en el que enmarcó la importancia del líder político de la época en el Gobierno del Cambio.

Presidente Gustavo Petro participó en homenaje a Jorge Eliécer Gaitán.

“El Gobierno del Cambio ojalá sea un heredero legítimo de Gaitán. Sea una continuación de lo que no pudo ser. Truncado por la violencia, pueda ser lo que se proponía en el año 50, año 48″, dijo el mandatario aclarando que son épocas distintas y contextos de la historia diferentes. Pues aclaró que cuando Gaitán luchó hasta ahora iniciaba la guerra y las nuevas generaciones han tenido que vivir décadas de esta, con sus respectivas consecuencias.

“Gaitán es una figura que nos estimula y nos permite pensar en el Gobierno actual. No es el mismo modelo y la realidad que están viviendo (…) Gaitán empezó a ver la descomposición de los partidos políticos tradicionales de la época y nosotros efectivamente la hemos constatado”, señaló.



Pero en lo que más hizo hincapié fue en el protagonismo del pueblo en los cambios políticos y sociales, algo que habría motivado Jorge Eliécer Gaitán. “Gaitán sigue siendo el espíritu que lanza a la población a la calle. Creo que él tenía toda la razón en el sentido en que no se podrían construir las reformas, no se podría construir justicia social, no se podría construir una democracia moderna sin un pueblo en las calles, sin un pueblo movilizado”, enfatizó el mandatario.

Los principales destrozos se produjeron en el centro de Bogotá, donde funcionaban las oficinas públicas.

Petro insistió en que en pleno siglo XXI los cambios apuntan a la misma dinámica en la que el pueblo es el sujeto principal de la democracia y que para lograr el cambio se hace necesario que su voz se escuche en las calles. “Hoy creo que ese es el reto, si el pueblo no se moviliza, si el pueblo se estanca otra vez en las tinieblas del miedo y de la violencia, pues las reformas democráticas no van a avanzar. Un pueblo movilizado es fundamental para movilizar el país y por eso esa lógica gaitanista”, recalcó una vez más Gustavo Petro.

Para el presidente de la República, siguiendo las bases políticas del caudillo se logra derrumbar lo que él llamó “oligarquías”, que es la gobernanza de unos pocos. Un fuerte aplauso se escuchó entre los asistentes al evento cuando el mandatario aseguró que no se puede dejar morir la memoria de Gaitán.

Este Domingo de Resurrección cientos de seguidores se reunieron en la capital para pedirle al presidente Gustavo Petro que termine la construcción del centro cultural que lleva el nombre del caudillo liberal.

La concentración se hizo justamente en las instalaciones del centro cultural donde hicieron una serie de homenajes con la finalidad de que el mandatario de los colombianos ponga atención a esa obra que está inconclusa.



El vocero de la concentración, Carlos Garay, espera que el presidente Petro atienda su llamado y ordene la terminación de esta obra que se encuentra inconclusa. “Hoy estamos aquí congregados pacíficamente para exigirle al presidente Gustavo Petro que concluya esta obra que está desde hace muchos años inconclusa para el beneficio, la cultura y la extensión de la ideología de ese gran líder que hace 75 años nos dejó, que fue Jorge Eliécer Gaitán”, dijo.