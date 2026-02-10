El presidente Gustavo Petro aseguró este martes 10 de febrero que escapó de un intento de asesinato cuando volaba en un helicóptero, tras meses de advertencias sobre un supuesto plan de narcotraficantes para matarlo.

El mandatario sostuvo que la noche del lunes, 9 de febrero, no pudo aterrizar en el departamento de Córdoba, en el Caribe colombiano, debido a que “temía” que “le iban a disparar” a la aeronave en la que se transportaba junto a sus hijos.

“Cogimos mar abierto (durante) cuatro horas y llegué a donde no teníamos que llegar”, “escapándome de que me maten”, dijo Petro en una reunión con ministros transmitida en vivo.

🚨MUY GRAVE!



Iban a asesinar al Presidente @petrogustavo mientras viajaba en el avión junto con sus hijos.



¿Quién estará detrás de esto? Es urgente conocer los autores intelectuales!😡 pic.twitter.com/GChvdbDXQQ — Esther Castro (@BioSaura) February 10, 2026

La denuncia ocurre en medio de un pico de violencia que sacude la campaña electoral de los candidatos al congreso y la presidencia cuando faltan tres meses para los comicios, en los que por ley Petro no puede buscar la reelección.

Petro asegura que una “nueva junta del narcotráfico” quiere asesinarlo desde su llegada al poder en agosto de 2022. En ese supuesto complot participan narcotraficantes que viven en el extranjero y guerrilleros como Iván Mordisco, el criminal más buscado del país y al mando de las disidencias de las Farc.

En Córdoba opera el Clan del Golfo, el mayor cártel del país, que la semana pasada decidió suspender los diálogos de paz con el gobierno luego de que Petro acordara con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzar una cacería para hallar al cabecilla de la banda, alias Chiquito Malo.

Petro agregó que destituyó a un general de la policía que intentó poner “sustancias psicoactivas” en su automóvil con el fin de torpedear el encuentro con Trump en la Casa Blanca.

“Alguien le dio la orden” al uniformado, que “tenía como misión destruir la reunión con Trump de alguna manera u otra”, sostuvo el presidente sin dar más detalles.

Colombia tiene una larga lista de dirigentes de izquierda asesinados, incluidos candidatos presidenciales, por supuestas alianzas entre narcotraficantes, grupos paramilitares y agentes del Estado.

Petro había denunciado en 2024 otro supuesto intento de asesinato en su contra que le impidió asistir a un desfile militar el 20 de julio de ese año.