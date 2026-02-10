Política

Presidente Petro aseguró que escapó de un intento de asesinato en Córdoba cuando volaba en helicóptero: “Le iban a disparar”

La denuncia ocurre en medio de un pico de violencia que sacude la campaña electoral de los candidatos al congreso y la presidencia.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

10 de febrero de 2026, 8:01 p. m.
Presidente Gustavo Petro.
Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro aseguró este martes 10 de febrero que escapó de un intento de asesinato cuando volaba en un helicóptero, tras meses de advertencias sobre un supuesto plan de narcotraficantes para matarlo.

El mandatario sostuvo que la noche del lunes, 9 de febrero, no pudo aterrizar en el departamento de Córdoba, en el Caribe colombiano, debido a que “temía” que “le iban a disparar” a la aeronave en la que se transportaba junto a sus hijos.

“Cogimos mar abierto (durante) cuatro horas y llegué a donde no teníamos que llegar”, “escapándome de que me maten”, dijo Petro en una reunión con ministros transmitida en vivo.

La denuncia ocurre en medio de un pico de violencia que sacude la campaña electoral de los candidatos al congreso y la presidencia cuando faltan tres meses para los comicios, en los que por ley Petro no puede buscar la reelección.

Política

La senadora del Pacto Histórico Aida Quilcué entregó detalles de su secuestro: “La presión hizo que saliéramos de allí; era un grupo fuertemente armado”

Política

Abelardo de la Esprilla habla del silencio de Iván Cepeda; dice que tiene telonero y “se esconde tras las cortinas de humo” de Petro: “Así de insignificante”

Política

“Dos días hablando mier…”: el reclamo de un senador a Gustavo Petro que el mandatario decidió responder

Política

Gustavo Petro insiste en que no hubo violación a los topes en su campaña y ataca al CNE, pero Colombia Humana pagará millonaria multa por este hecho: ¿A quién creerle?

Política

Gobierno de Colombia y ELN negociaban en secreto antes de reunión con Trump: Petro habría enviado un emisario

Política

¿Por qué Gustavo Petro publicó una foto en una celda en Gorgona? La explicación del presidente llamó la atención en X

Política

Miguel Uribe Londoño oficializa que será candidato presidencial con una fuerte arremetida contra el Centro Democrático

Nación

Exclusivo: la historia detrás del sabotaje desde la Policía que denunció el presidente Petro; todo sería un malentendido

Medellín

“Si se tratara de jefes criminales, les hubiera armado tarima”: Fico Gutiérrez a Petro por supuesto desplante a alcaldes en Córdoba

Petro asegura que una “nueva junta del narcotráfico” quiere asesinarlo desde su llegada al poder en agosto de 2022. En ese supuesto complot participan narcotraficantes que viven en el extranjero y guerrilleros como Iván Mordisco, el criminal más buscado del país y al mando de las disidencias de las Farc.

En Córdoba opera el Clan del Golfo, el mayor cártel del país, que la semana pasada decidió suspender los diálogos de paz con el gobierno luego de que Petro acordara con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzar una cacería para hallar al cabecilla de la banda, alias Chiquito Malo.

Petro agregó que destituyó a un general de la policía que intentó poner “sustancias psicoactivas” en su automóvil con el fin de torpedear el encuentro con Trump en la Casa Blanca.

“Alguien le dio la orden” al uniformado, que “tenía como misión destruir la reunión con Trump de alguna manera u otra”, sostuvo el presidente sin dar más detalles.

Colombia tiene una larga lista de dirigentes de izquierda asesinados, incluidos candidatos presidenciales, por supuestas alianzas entre narcotraficantes, grupos paramilitares y agentes del Estado.

Petro había denunciado en 2024 otro supuesto intento de asesinato en su contra que le impidió asistir a un desfile militar el 20 de julio de ese año.

Más de Política

El presidente Gustavo Petro se despidió de enviado del gobierno Trump en Colombia.

Presidente Petro aseguró que escapó de un intento de asesinato en Córdoba cuando volaba en helicóptero: “Le iban a disparar”

La senadora del Pacto Histórico, Aida Quilcué.

La senadora del Pacto Histórico Aida Quilcué entregó detalles de su secuestro: “La presión hizo que saliéramos de allí; era un grupo fuertemente armado”

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella figuran entre los nombres con mayor reconocimiento en las encuestas sobre intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Abelardo de la Esprilla habla del silencio de Iván Cepeda; dice que tiene telonero y “se esconde tras las cortinas de humo” de Petro: “Así de insignificante”

Gustavo Petro y el senador Carlos Meisel se enfrascaron en un fuerte cruce de mensajes en las redes sociales.

“Dos días hablando mier…”: el reclamo de un senador a Gustavo Petro que el mandatario decidió responder

CNE

Gustavo Petro insiste en que no hubo violación a los topes en su campaña y ataca al CNE, pero Colombia Humana pagará millonaria multa por este hecho: ¿A quién creerle?

Gustavo Petro y el ELN

Gobierno de Colombia y ELN negociaban en secreto antes de reunión con Trump: Petro habría enviado un emisario

Presidente Gustavo Petro

¿Por qué Gustavo Petro publicó una foto en una celda en Gorgona? La explicación del presidente llamó la atención en X

Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial.

Miguel Uribe Londoño oficializa que será candidato presidencial con una fuerte arremetida contra el Centro Democrático

Imágenes tomadas de un nuevo video que muestra el ataque indiscriminado contra los escoltas del senador Jairo Castellanos.

El ELN reconoció autoría en atentado en Arauca contra escoltas del senador Jairo Castellanos, pero dice que “no fue su objetivo”

Armando Benedetti, ministro del Interior.

Armando Benedetti habló de la nueva emergencia económica: “Vamos a decir las cosas como son”

Noticias Destacadas