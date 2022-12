Presidente Petro molesto por aumento en las tarifas de transporte público, pidió de inmediato una “vigilancia profunda”, ¿qué pasó?

El jefe de Estado fue directo en señalar que Asocapitales no es una autoridad tarifaria en Colombia.

Al presidente de la República Gustavo Petro no le gustó para nada la información que salió de Asocapitales en la cual se habla de un incremento del 12,53 % en las tarifas de transporte público masivo, no dudó en asegurar visiblemente molesto, que esa organización que agrupa a las principales ciudades del país, no es una autoridad tarifaria en Colombia.

Por medio de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado elevó una petición a la Superintendencia de Transporte que de inmediato realice una revisión de la situación en la que se está hablando de un aumento de la tarifa.

“Asocapitales , entidad que ayude a fundar, no es autoridad tarifaria. No se puede indexar los pasajes al índice de inflación, sino a la variación real de los costos del transporte”, dice uno de los trinos del presidente Petro.

Y en otro mensaje aseguró el jefe de Estado: “Le solicito a la superintendencia de transporte una vigilancia profunda sobre los incrementos tarifarios que se proponen para el transporte público urbano”.

Y finalmente se preguntó el presidente Petro: “¿Si el diesel no aumenta de precio, porque si los pasajes de los buses?”.

La radical postura del mandatario colombiano se dio al conocer que Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), anunció que las tarifas del transporte público masivo tendrán un alza del 12.53 %, correspondiente a la variación anual del IPC a noviembre de 2022.

La decisión se tomó de común acuerdo entre los alcaldes y alcaldesas que hacen parte de la asociación, quienes indicaron que este porcentaje representa un aumento inferior al 16 % del salario mínimo para el próximo año, anunciado por el Gobierno Nacional.

“Consideramos esta decisión la más consecuente y justa con los usuarios, teniendo en cuenta la actual coyuntura y la situación económica que atraviesa el país y la región, convirtiéndose en un alivio para el bolsillo de los habitantes de nuestras capitales”, indicó Asocapitales, a través de un comunicado.

Asimismo, la Asociación señaló: “estamos seguros de que el Gobierno Nacional honrará el compromiso de aportar $1,5 billones a estos sistemas, con el fin de mantener este servicio esencial”.

El incremento del 12,53 % se representa en un aumento de 331 pesos de la tarifa actual. Lo cual significa que para 2023, en el caso de Bogotá, TransMilenio quedará en $2.981 y para los buses del sistema del SITP, estará en $2.781.

Sin embargo, una de las problemáticas para Bogotá ha sido el número de personas que no pagan el tiquete al ingresar al sistema de transporte. Durante el primer semestre del presente año, la tasa de ‘colados’ fue del 29,66 %, siendo la estación Bicentenario la que tiene mayor número (50 %).

En el pasado mes de octubre, el concejal de la capital, Rolando González, de Cambio Radical, denunció que esta situación le implica pérdidas al Distrito de $10 mi millones de pesos. También manifestó que aproximadamente 20 mil tarjetas ‘Tu Llave’ fueron bloqueadas por el uso indebido e irregular destinado por las personas, tal como la venta ilegal de pasajes. Sumado a ello, comentó que los usuarios que incurren en esto y que se benefician de subsidios de transporte, generan pérdidas de $15 millones de pesos al mes.