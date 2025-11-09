Presidente Petro pide que Europa, Latinoamérica y el Caribe se conviertan en un faro democrático contra el “despotismo”

El presidente de la República, Gustavo Petro, realizó este domingo un llamado a la unidad entre Europa, América Latina y el Caribe para hacer frente al “despotismo” y al “autoritarismo”.

El pronunciamiento se dio durante las conversaciones de este domingo en la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), de la cual es anfitrión en la ciudad de Santa Marta.

La cumbre, que contará, entre otros líderes, con la presencia del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se desarrolla en medio de la nueva guerra contra las drogas que ha lanzado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, caracterizada por el uso de fuerza militar letal contra presuntas narcolanchas en aguas del mar Caribe.

Los ataques ya han dejado cerca de 70 muertos, en medio de la indignación de organizaciones humanitarias internacionales que denuncian los bombardeos como ejecuciones extrajudiciales.

Petro, recientemente sancionado por Estados Unidos, por unos supuestos vínculos con el narcotráfico, ha pedido que la cumbre de este domingo sirva para que “tanto Europa como América Latina y el Caribe constituyan una especie de faro democrático de la humanidad, que sea capaz de pararse unificadamente ante cualquier barbarie”, no solo con palabras, “sino con acciones”, y “que sea capaz de rescatar el concepto de humanidad libre, el concepto de soberanía”.

Petro no trató, a su llegada a la cumbre, las ausencias ni sus acusaciones de que “fuerzas ajenas a la paz” estaban intentando que el encuentro fracasara, y se dedicó a presentar ante los medios las líneas maestras de la reunión.

A la espera de ver si los negociadores de la cumbre pactan una posición común contra los ataques de Estados Unidos en la declaración final, Petro defendió “el concepto de multilateralismo o democracia global” bajo el respeto a los acuerdos internacionales “por encima de cualquier tipo de autoritarismo, de despotismo, de criterio de imperio”, en velada referencia al país estadounidense.

Ya durante la apertura del pleno, el presidente colombiano recordó a uno de los fallecidos en uno de los ataques estadounidenses, Alejandro Carranza, a quien Petro, frente a las acusaciones de Estados Unidos de que se trataba de un “terrorista”, describió como un “pescador”, contratado por el narco que, en busca de dinero para su familia, “quizás hizo algo que no debió hacer”, pero en modo alguno podría ser considerado como dice Washington.

“Quizás el padre, desesperado por darle una universidad a su hija, hizo algo que no debió hacer, pero jamás esa familia, ni su padre, sus hijos, ni él, podrían ser calificados como narcoterrorista”, lamentó el jefe de Estado colombiano, que denunció su muerte como un “asesinato extrajudicial”.