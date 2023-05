Presidente Petro pidió al Pacto Histórico recurrir a la “convocatoria popular” mientras lanzó nuevo ataque a la Fiscalía y Procuraduría

El presidente de la República, Gustavo Petro, hizo un llamado al Pacto Histórico para que recurra a la convocatoria popular y se instalen asambleas en todo el país, a raíz de la petición que elevó esa colectividad para que se otorguen medidas cautelares a los integrantes investigados por la Procuraduría.

El mandatario colombiano por medio de su tribuna favorita Twitter, lanzó nuevos ataques a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría, señalando que esos dos organismos están, según él, inmiscuyéndose en temas políticos.

“Es lamentable pero estamos en la misma situación de todos los países latinoamericanos. Usan la Fiscalía y la Procuraduría para resolver la política”, trinó Petro.

Presidente de Colombia, Gustavo Petro. - Foto: Presidencia de la República.

Y agregó en el mensaje que publicó en sus redes sociales: “Muy lamentable. Hay más de tres millones de electores que quisieron ser representados en el Congreso por el Pacto Histórico. Tienen derechos políticos y esos derechos son derechos humanos. No destruyan por favor, la democracia en Colombia”.

Es lamentable pero estamos en la misma situación de todos los países latinoamericanos. Usan la fiscalía y la procuraduría para resolver la política.



Muy lamentable. Hay más de tres millones de electores que quisieron ser representados en el Congreso por el Pacto Histórico.… — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 31, 2023

“El Pacto Histórico debe saber que su defensa no es solo la CIDH y la justicia decente del país, su defensa es la convocatoria popular. No separarse del pueblo. Convocar las asambleas de inmediato en todos los municipios del país”, agregó Petro.

Palacio de Nariño - Foto: Guillermo Torres /Semana

El Pacto Histórico acudirá a la CIDH para pedir medidas cautelares a sus integrantes investigados por la procuradora Margarita Cabello

En el Pacto Histórico hay preocupación por las investigaciones que adelanta la Procuraduría General de la Nación en contra de algunos de sus congresistas. Por esto, la colectividad anunció este miércoles 31 de mayo que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos (CIDH) para pedir medidas cautelares en favor de varios dirigentes de la coalición petrista que, según ellos, están en la mira de la procuradora Margarita Cabello.

Pacto Histórico - Foto: semana / lEÓN dARÍO pELÁEZ

El pronunciamiento se hizo a través de una conferencia de prensa en la que pusieron al descubierto sus preocupaciones que empezaron a surgir tras la decisión del organismo disciplinario de sancionar durante ocho meses al senador Álex Flórez por referirse en términos calumniosos contra tres agentes de la Policía a quienes llamó asesinos, durante los hechos ocurridos en la madrugada del 2 de septiembre de 2022 en un hotel de Cartagena.

Álex Flórez, senador del Pacto Histórico. - Foto: Pantallazo Twitter @AlexFlorezH

Y después, tras la decisión del organismo disciplinario de imputar cargos contra el también senador del Pacto Histórico Wilson Arias, porque responsabilizó a uniformados de la Policía de torturar a un grupo de civiles en medio del paro nacional de 2021.

Congreso de la República. - Foto: Guillermo Torres /Semana

La senadora Clara López, quien tomó la vocería de la conferencia de prensa, dijo que la estrategia de la procuradora Margarita Cabello es amedrantar y disminuir la bancada del primer gobierno alternativo de los últimos años en Colombia.

Senadora Clara López - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“La bancada ha tomado la decisión de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar que se decreten medidas cautelares con el fin de proteger la vida y los derechos políticos de sus integrantes y la voluntad del pueblo que los eligió”, anunció López.

La bancada detalló que actualmente la Procuraduría adelanta investigaciones contra los congresistas Álex Flórez, Wilson Arias, María José Pizarro, Alexander López -quien se convertiría en presidente del Senado el próximo martes 6 de junio-, y Susana Boreal.

María José Pizarro BOGOTA, JULIO 20 DE 2022 FOTOGRAFA ALEXANDRA RUIZ POVEDA - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

En el comunicado también se lee que “la evidente ilegalidad de las actuaciones de la Procuraduría se evidencian en que en forma obstinada se arroga por sí y ante sí competencias para desvincular a funcionarios de elección popular, a pesar de los precedentes de la CIDH”.

Y añade: “La Procuraduría, siendo un órgano netamente administrativo, ha abierto investigaciones que pueden terminar con la suspensión, destitución o inhabilidad de congresistas cuando dicha competencia recae exclusivamente en la Corte Suprema y el Consejo de Estado”.

Sede de la Procuraduría General de la Nación. - Foto: Procuraduría

Durante la intervención, la bancada lanzó varias críticas contra la procuradora, Margarita Cabello. “Quien presidente la Procuraduría es la exministra de justicia del gobierno de Iván Duque. Ella no ofrece garantías al derecho de defensa de los integrantes de la bancada de gobierno”, se lee en el comunicado. Margarita Cabello -según los congresistas del Pacto Histórico- se opone a todas las reformas del Gobierno Petro.

A su turno, el senador Alexander López denunció que “hay una estrategia sistemática desde los órganos de control por destruir no solamente nuestro proyecto y programa de gobierno si no por violentar nuestro proyecto político. No lo vamos a permitir. Nos vamos a defender con todas las herramientas legales y de protesta pacífica porque es absolutamente evidente la estrategia que hay aquí”.

Presidente Gustavo Petro - Foto: Presidencia

Recordemos que esta semana, el propio Gustavo Petro se fue lanza en ristre de forma indirecta en contra de la Procuraduría.

“A propósito, ¿se han dado cuenta que le están quitando los votos de los congresistas del Pacto Histórico suspendiéndolos con órdenes administrativas? Es decir, están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió. Le quitaron al Pacto la presidencia del Congreso y ahora sus votos. Es el golpe blando”, escribió finalmente el mandatario en su cuenta personal de Twitter.