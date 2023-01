Esto fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro sobre subir la edad de pensión en Colombia. Amenazó hasta con renunciar

En medio de la fuerte controversia que se desató en el país por la posibilidad de que el Gobierno nacional estuviera analizando subir la edad de pensión, por unas recientes declaraciones que dio el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, el presidente de la República Gustavo Petro habló directamente sobre ese tema en particular.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el mandatario colombiano despejó todas las dudas sobre la reforma pensional que prepara su Gobierno y cuyo proyecto de ley se radicará en los próximos meses en el Congreso de la República, aclarando que no tiene la intención de aumentar la edad de pensión en el país.

“Primero renuncio antes de subir la edad pensional”, trinó el mandatario colombiano.

Primero renuncio antes de subir la edad pensional. — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 16, 2023

Y es que poco a poco se van conociendo las voces del Gobierno nacional que están haciendo claridad sobre la posibilidad o no de que se aumente la edad de pensión en Colombia, panorama que ya empieza a generar preocupación en varios sectores de la sociedad en el país.

Palacio de Nariño - Foto: Guillermo Torres /Semana

En esa ocasión, el director Administrativo de la Presidencia de la República, Mauricio Lizcano, se pronunció sobre la controversia que también se ha desatado en diferentes orillas políticas, generando críticas al Gobierno nacional del Pacto Histórico.

Mauricio Lizcano director del Departamento Administrativo de la Presidencia. - Foto: Semana

Lizcano, por medio de su cuenta de Twitter, fue tajante en asegurar que el Gobierno del llamado cambio, que lidera el presidente de la República Gustavo Petro, no está pensando en aumentar la edad de pensión en la reforma que se radicará en los próximos meses en el Congreso de la República.

“El Gobierno no tiene previsto aumentar la edad de pensión en la reforma pensional”(sic), trinó Mauricio Lizcano.

El gobierno no tiene previsto aumentar la edad de pensión en la reforma pensional. — Mauricio Lizcano (@MauricioLizcano) January 16, 2023

Sin embargo, una nueva diferencia entre integrantes del petrismo y el gobierno del presidente Gustavo Petro se presentó este lunes, cuando el excongresista y líder cercano al mandatario Gustavo Bolívar negó que el Ejecutivo tenga entre sus planes elevar la edad de pensión de los colombianos.

“OFICIAL #SubirEdadDePension NO es una propuesta del Gobierno Petro. Nunca lo ha sido. ¡NO ES VERDAD! Favor RT por miles. Está muy fuerte esta Fake News para ambientar un paro que piensan hacer”(sic), reveló el excongresista en su cuenta de Twitter.

OFICIAL#SubirEdadDePension NO es una propuesta del gobierno Petro. Nunca lo ha sido.

¡NO ES VERDAD!

Favor RT por miles.

Está muy fuerte esta Fake News para ambientar un paro que piensan hacer. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) January 16, 2023

La afirmación de Bolívar contradijo lo dicho por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien en diálogo con El País de Cali manifestó: “Es un tema que discutiremos y llegaremos a un punto de vista del Gobierno. En la mesa de negociaciones está el tema”, aseguró el funcionario.

El ministro advirtió que no podía opinar cuánto debería subir la edad de pensión hasta que no haya una posición de Gobierno. Sin embargo, varios expertos dicen que, si ese ajuste no se hace, la reforma pensional que piensa presentar el Gobierno nacional en las próximas semanas quedaría incompleta, en especial por el envejecimiento de la población colombiana, que cada vez vive más y, por ende, se requieren más recursos para poder financiar las pensiones.

José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda. - Foto: guillermo torres-semana

En Colombia, la edad para pensionarse se ha mantenido en los últimos años en 57 años para las mujeres y en 62 para los hombres. Aunque algunos sectores económicos han planteado que se eleve, lo cierto es que hasta el momento estas propuestas no han tenido eco en el Congreso de la República.

El tema de la edad de jubilación es global y actualmente en Francia hay una gran polémica, porque el gobierno de Emmanuel Macron aspira a subirla de 62 a 64 años, con el argumento de que la esperanza de vida ya va en 85,5 años en mujeres y 79,4 en hombres. Por supuesto, las críticas no se hicieron esperar y a medida que avance el proyecto, seguramente, habrá más manifestaciones. En Colombia, la esperanza de vida es de 74 años y las mujeres viven, en promedio, 6,8 años más que los hombres.

En la entrevista con el medio caleño, Ocampo no dio una fecha exacta para la presentación de la reforma pensional, pero dijo que estuvo reunido el jueves pasado con la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y que los equipos de la cartera de Hacienda y de Planeación Nacional van a trabajar arduamente desde esta semana “para ver si comenzamos a llegar a los parámetros específicos de las reformas con base en la concertación. Se han hecho muchas mesas de diálogo y de ahí también han salido propuestas”.