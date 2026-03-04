Proponen crear un “VAR electoral” para vigilar y sancionar campañas políticas en Colombia: “La democracia colombiana enfrenta una crisis de legitimidad”

El abogado e historiador Augusto Forero planteó la creación de un “VAR electoral” como mecanismo preventivo de monitoreo, auditoría y sanción frente a posibles irregularidades en campañas políticas. La propuesta surge, según explicó, en medio de lo que considera una crisis de legitimidad de la democracia colombiana.

Forero señaló que “la democracia colombiana enfrenta una crisis de legitimidad que no se resuelve con simples llamados a la ética”. Indicó que el hallazgo de un vehículo oficial en La Guajira transportando 145 millones de pesos en efectivo junto a material publicitario, así como el informe de la Fundación Pares (2026), que identifica a 195 candidatos cuestionados con altas probabilidades de éxito, evidencian falencias en los controles actuales. A su juicio, “el sistema de control actual es reactivo e insuficiente” y “mientras el dinero en la sombra fluye por las carreteras del país, la institucionalidad parece llegar siempre tarde”.

El abogado afirmó que “la ‘vieja política’ se mueve más rápido que la ley” y sostuvo que es necesario avanzar hacia un modelo de monitoreo tecnológico y ciudadano. En ese contexto, propuso la implementación del “VAR electoral: un mecanismo preventivo de monitoreo, auditoría y sanción basado en inteligencia artificial y blockchain”.

De acuerdo con su planteamiento, el sistema se apoyaría en cuatro pilares. El primero, denominado “Auditoría en la nube”, permitiría que cualquier ciudadano cargue evidencias en tiempo real sobre actividades de campaña y publicidad exterior a una plataforma centralizada. El segundo, “Blockchain y QR”, exigiría que toda publicidad política porte un código QR anclado a una cadena de bloques para garantizar que el origen de los recursos sea verificable. El tercero contempla el uso de inteligencia artificial para realizar análisis comparativos entre los eventos de campaña y los gastos reportados, de modo que, si se detectan inconsistencias, el sistema emita una alerta. El cuarto prevé una “Alerta y Auditoría Express”, mediante la cual las anomalías generen notificaciones automáticas a los organismos de control para una intervención inmediata.

'Blockchain' para blindar las eleciones en Colombia. (Imagen de referencia) Foto: Getty Images/iStockphoto

Forero también se refirió a la necesidad de reformar la arquitectura institucional. Aseguró que “nada de lo anterior es viable sin una reforma de fondo a la arquitectura del poder” y planteó que los órganos de control deben migrar hacia un sistema de méritos estricto que los libere de la politización. Según indicó, la independencia real del árbitro electoral requiere que la tecnología aporte “evidencias inobjetables que obliguen a la actuación judicial”, con el fin de eliminar la discrecionalidad política y evitar escenarios en los que “el ‘juez es parte’ del proceso que debe vigilar”.

En cuanto a la viabilidad jurídica, sostuvo que la implementación inicial del mecanismo podría adelantarse con base en el Artículo 258 de la Constitución y en las facultades de inspección del Consejo Nacional Electoral. Explicó que estas disposiciones permitirían iniciar una fase de monitoreo preventivo mediante resoluciones administrativas que habiliten la auditoría ciudadana en la nube y el uso de inteligencia artificial para detectar anomalías en tiempo real.

No obstante, señaló que para que el sistema tenga capacidad sancionatoria efectiva será necesario que el próximo Congreso tramite una ley estatutaria que le otorgue respaldo legal para la revocación de candidaturas y garantice la independencia del árbitro electoral mediante un sistema de méritos estrictos. Según concluyó, se trata de pasar de “una justicia reactiva a una transparencia tecnológica ineludible que blinde definitivamente nuestra democracia”.