La Comisión Sexta de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca evitar el colapso del sistema y transformar la movilidad en Colombia.

El articulado pretende sacar de la crisis al sector en un contexto en el que hay sistemas quebrados, rutas reducidas y un déficit que ya alcanza los 6 billones de pesos a nivel nacional.

“Hoy, más de 14 millones de colombianos dependen del transporte público, para muchos, especialmente mujeres cabeza de familia, un sistema ineficiente significa perder hasta cuatro horas diarias en desplazamientos, afectando su calidad de vida y su entorno familiar, debemos avanzar en las tarifas diferenciales para la población vulnerable”, comentó la representante Carolina Arbeláez, promotora del proyecto.

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Son varios los casos que preocupan a la congresista. Por ejemplo, en Cali el sistema MÍO está en liquidación; entre tanto, en Bucaramanga, este se debilitó y en Cartagena se redujo la flota de 100 a 30 buses. Incluso, entre esas ciudades también se cuenta a Bogotá donde el sistema tiene hueco presupuestal superior a los 3 billones de pesos, según las cuentas que presenta la legisladora de Cambio Radical.

La iniciativa propone que la Nación asuma un rol activo en la cofinanciación de los sistemas para que su respaldo ayude a superar el déficit y garantizar la operación eficiente del servicio.

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Sumado a esto, el articulado establece tarifas diferenciales para jóvenes estudiantes que buscan acceder a la educación superior. Entre sus puntos también se plantea la posible gratuidad del transporte para adultos mayores y personas con discapacidad.

El proyecto de ley para mejorar las finanzas de los sistemas de transporte también busca la modernización y sostenibilidad del sistema, promoviendo la transición hacia energías limpias y buscando fuentes de financiación como el impuesto al carbono que tiene bajo nivel de ejecución, esto no solo mejorará la eficiencia del transporte, sino también la calidad del aire y el medio ambiente en las ciudades.