“Puestos a tramposas”: escala pelea con el presidente Petro por supuestas irregularidades en títulos universitarios

El presidente Gustavo Petro arremetió contra dos congresistas que denunciaron la existencia de un supuesto cartel de títulos exprés e irregularidades en la asignación de títulos en la Fundación Universitaria San José, de la que se habrían beneficiado personas cercanas al Ejecutivo. La representante Jennifer Pedraza, una de las investigadoras del escándalo, lo refutó y le pidió que se disculpe con las personas que sí acuden a clases.

Todo comenzó cuando Pedraza cuestionó en su cuenta de X la posición que ha asumido el Ministerio de Educación frente al escándalo que sacude a la educación superior del país. Para ella, en vez de anunciar una intervención, la entidad se habría dedicado a justiciar aparentes irregularidades, de acuerdo con la legisladora.

Habla funcionario del Gobierno que se graduó de cuatro carreras en un día en la San José: contó cómo hizo y si presentó Saber Pro

“Presentar las Saber Pro es un requisito legal para graduarse. Solo el hecho de que la San José gradúe gente sin presentarlo ya es suficiente para intervenir. Y peor si se gradúan irregularmente buscando ‘mejorar sus ingresos’, pagados con recursos públicos. La negligencia (del) Ministerio de Educación aquí es complicidad”, dijo Pedraza.

El presidente Gustavo Petro citó las palabras de la representante a la Cámara para comentar que se estaba frente a una “enorme irresponsabilidad de dos congresistas”, cuyos nombres evitó, pero se trataría de Pedraza y Catherine Juvinao, quienes han dedicado varias semanas a estudiar con lupa los movimientos dentro de esa institución.

Catherine Juvinao y Jennifer Pedraza. Foto: SEMANA

La versión de Petro es que ellas habrían tomado los datos de 22 personas humildes, muchas de ellas mujeres cabeza de familia, para “demostrar servicio y odio contra el Gobierno, con ellas en la prensa (…). Para sacar votos, no deben destruir trabajadoras. Espero de estas congresistas una disculpa pública con las mujeres trabajadoras de Colombia”.

Jennifer Pedraza lo refutó y habló del caso específico de Juliana Guerrero, la exfuncionaria del Ministerio del Interior que llegó a ser proyectada como viceministra de la Igualdad, cuyo título habría adquirido irregularmente, según las denuncias: “Juliana Guerrero no pisó un salón ni vio una clase en la San José. Compró sus títulos”.

Caso Juliana Guerrero: ¿cuánto vale un semestre de contaduría en la Fundación San José, donde supuestamente estudió?

La representante a la Cámara continuó en el mensaje hacia el jefe de Estado: “Discúlpese usted con la gente honesta que sí estudia para salir adelante, para que usted les entregue puestos a tramposas. Y peor, discúlpese con la U. Popular del César por ponerle a una corrupta como Juliana en su consejo superior”.

Frente a todo este escándalo, Jennifer Pedraza le envió una comunicación al ministro de Educación, Daniel Rojas, para que le informe de manera oficial si tiene conocimiento de que en ese centro universitario “existe la práctica irregular de graduar a personas sin las pruebas Saber, justificando tal situación a cambio de una declaración juramentada”.