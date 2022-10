“Que la paz total no sea igual a la impunidad total”: la crítica del expresidente Iván Duque al Gobierno Petro

Luego de mantener prudente silencio durante los primeros días del actual gobierno, el expresidente Iván Duque ha empezado a lanzar duras críticas contra el gobierno de Gustavo Petro y este martes definitivamente se despachó contra el actual jefe de Estado.

Lo primero que hizo Duque este martes fue cuestionar la victoria de Gustavo Petro en las pasadas elecciones presidenciales, las cuales ganó, según el expresidente, porque no tuvo un rival de peso.

“Cuando yo lo pude enfrentar gané, y gané con argumentos y una defensa sólida de mis ideas. La evidencia muestra que no tuvo rival, no hubo un debate profundo, una capacidad de exposición del modelo que tenía que defenderse en su momento y él ganó y ese es el resultado de la democracia y esos resultados yo no los discuto”, admitió Duque en entrevista con EFE en Madrid, donde participa en un encuentro de la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), presidida por el nobel de literatura hispano-peruano, Mario Vargas Llosa.

Duque también se fue lanza en ristre contra la política de “paz total” que impulsa el actual gobierno, que se ha convertido en una de las principales banderas para la administración de Gustavo Petro.

“Hay que tener mucho cuidado con que la paz total no sea igual a impunidad total. El proceso de paz no es un solo proceso, porque Colombia no tenía solamente un grupo armado. Con las Farc es un acuerdo con un grupo, pero seguían existiendo puntilleros, pelusos, caparros, Clan del Golfo, ELN, etc.”, apuntó el exmandatario.

Duque le pidió al actual Gobierno que “los dineros mal habidos” de los grupos criminales sean entregados en su totalidad al Estado, o de lo contrario se estaría patrocinando “una operación de activos”.

“Si los delincuentes se quedan con parte de su fortuna lo que estaremos presenciando es una operación de lavado de activos y por eso tenemos que rechazarlo”, afirmó el expresidente.

Según Duque, la presión de las autoridades debe continuar, ya que el sometimiento es una figura que está contemplada en la legislación colombiana, pero ese sometimiento “no puede tener ni impunidad ni la posibilidad de que los delincuentes se queden con parte de su fortuna”.

Enfoque social

Durante la entrevista, el exmandatario pidió acabar con el “cliché” de que el de Petro sea el primer Gobierno con un enfoque social que ha tenido Colombia y también poner en contexto que el hecho de que la izquierda esté en el poder era un proceso que “se venía gestando”.

“Decir que es la primera vez que hay un presidente de izquierda en Colombia lo discuto. Colombia ha tenido muchos presidentes que han tenido un enfoque social. En épocas pasadas, y recientemente tanto el gobierno de Álvaro Uribe, como el mío, fueron de gran contenido social”, indicó el exmandatario.

Duque también tuvo espacio para defender su reforma tributaria, tramitada justo cuando el país trataba de salir de los estragos generados por la pandemia.

De acuerdo con el expresidente, su reforma “fue manipulada por otros sectores” para obtener beneficios electorales.

“Y esa reforma probó sus beneficios porque el año pasado la economía colombiana creció el 10,7 %, el mayor crecimiento de nuestra historia y que este año crecerá por encima del 7 %”, remarcó.

Según Duque, Colombia “necesita expandir su base tributaria”, pero “lo que parece que interesa hoy es recargar a los sectores que generan inversión, actividad productiva e industrial y si se asfixian dejarán de invertir, de general competitividad y empleo”.