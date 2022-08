El jefe de Estado aclaró que no está mandando “pullas”, solo pensando en el futuro del país y de los sistemas que marchan bien.

“Que no se dañen los ejes neurálgicos del sistema de salud”: urgente llamado del presidente Duque

Colombia se está acercando a lo que sería una nueva reforma al sistema de salud con la entrada del nuevo gobierno del presidente electo Gustavo Petro y los campanazos de eventuales modificaciones; en medio de ese panorama, el mandatario saliente Iván Duque envió un mensaje urgente sobre el sistema de salud en Colombia.

Duque en el desarrollo del análisis admitió que el sistema de salud puede mejorar, pero realizó una férrea defensa a su base de procedimiento, la cual fue enfático en manifestar está marchando bien, poniendo de presente que el mecanismo de aseguramiento actual no se aplicaba en otros países.

Ejemplo que dio al indicar que el sistema de salud colombiano permitió adelantar cubrimientos de gran velocidad y eficacia en el plan nacional de vacunación para afrontar la pandemia del coronavirus

“El sistema de salud que tenemos en Colombia, el cual siempre será mejorable y siempre habrá algo que agregar, fue el sistema de salud que nos trajo aquí (combatir el coronavirus), hay países que no tenían el sistema de aseguramiento como el que teníamos”, sostuvo Duque.

El sistema de salud que tenemos en Colombia fue el que nos permitió llegar a donde estamos: duplicamos UCI, llegamos a la Colombia profunda y Acuerdo de Punto Final, en medio de la pandemia. Todo lo que hay que mejorar, mejorémoselo, pero no destruyamos los ejes fundamentales. pic.twitter.com/XbUK5VKJY2 — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) August 2, 2022

Y agregó el mandatario colombiano: “Hoy tenemos el 97 % de medicamentos y procedimientos en el plan de aseguramiento, logramos duplicar las UCI, logramos llegar a esa Colombia profunda con ese sistema de salud, logramos con el sistema de salud sacar el programa de punto final en medio de la pandemia”.

“Entonces mi mensaje en esto es: si el sistema de salud con todo lo que hay que mejorar, mejorémoslo, pero no destruyamos los ejes fundamentales del sistema de salud y ojo no lo cree yo, ese sistema se creó en el año 1993 y se hizo después de muchos años de trabajo, porque este país palidecía de un sistema de seguro social donde había un tratamiento inequitativo donde solo accedían a la buena salud quienes tenían con qué pagarlo”, anotó.

Dejó claro que: “Este es ahora un sistema de salud que se ha democratizado y yo quiero cerrar con eso, no para nada de sonar antipático, o cómo vainazo y no estoy mandando pullas, mi preocupación es no vayamos a dañar los ejes neurálgicos y estructurales de un sistema de salud que se ha construido durante tantas décadas y esfuerzo y que ha demostrado que funciona”.

¿Reforma a la salud de Petro?

Si bien hay coincidencias en que actualmente estas entidades presentan deficiencias y, son cientos de quejas las que se presentan día a día por la falta de cumplimiento en los servicios de salud, algunos sectores señalan que la solución no está en quitar las EPS, pues justamente este modelo que rige en el país es el que ha permitido una cobertura en salud cercana al 99 %.

No obstante, Petro ha venido insistiendo en que hay que quitarle el manejo de la intermediación en los servicios de salud para que los dineros sean manejados directamente por el Estado y, para ello, designó como ministra de estar cartera a Carolina Corcho, una férrea crítica del papel de las EPS.

Carolina Corcho, la ministra de Salud designada, se opone a las EPS por constituir un “negocio de la salud (...) proclive a la corrupción”. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA

En ese sentido, en entrevista con El País de España, de hace varios días, la designada ministra aseguró que se está trabajando en un proyecto para hacer cambios al modelo de salud, pero “reformar el sistema no es acabar el sistema, ese es el eufemismo que quieren generar”.

Sobre el tema puntual de las EPS, explicó que sí se plantea su eliminación, pero este proceso no será tan rápido.

“Las EPS no van a desaparecer en un mes”, apuntó Corcho. La idea, explica la ministra designada, es lograr que “los recursos públicos lleguen directamente a quienes prestan los servicios y a quienes asumen la atención de los ciudadanos”.

“Lo primero que habría que decir es que las EPS están en déficit y muchas están quebradas. En este momento, según las cifras oficiales, por lo menos 14 de estas empresas están en incumplimiento financiero. Cuando una EPS entra en proceso de liquidación, los pacientes tienen que ser trasladados a otra y llegan al límite y empiezan a funcionar mal. Además de las deudas impagables con clínicas y hospitales, no hay un control del Estado sobre esos recursos y eso requiere una reforma”, puntualizó.