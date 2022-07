¿Qué significa el símbolo del evento de la transmisión de mando presidencial de Gustavo Petro?

Gustavo Petro se posesionará como nuevo mandatario de los colombianos el próximo 7 de agosto y desde ya se hacen todos los preparativos para que la ceremonia salga lo mejor posible.

Uno de los detalles que se conoció fue el logo que se usará durante la transmisión de televisión por donde se verá todo el acto del traslado del mando presidencial de Iván Duque a Gustavo Petro. El reconocido publicista y diseñador Carlos Duque fue el encargado de darle vida a esta imagen.

“Tuve el privilegio de diseñar el símbolo del evento de Transmisión de Mando Presidencial del 7 de agosto por encargo del Presidente Petro. Las mariposas como símbolo de nuestra biodiversidad, el compromiso ambiental y la fragilidad de la vida en todas sus manifestaciones”, publicó en su cuenta oficial de Twitter, mensaje acompañado con la imagen de tres mariposas, cada una pintada con los colores de la bandera de Colombia.

Tuve el privilegio de diseñar el símbolo del evento de Transmisión de Mando Presidencial del 7 de agosto por encargo del Presidente Petro. Las mariposas como símbolo de nuestra biodiversidad, el compromiso ambiental y la fragilidad de la vida en todas sus manifestaciones. pic.twitter.com/eKpO0x6QFo — carlos duque (@_carlosduque) July 24, 2022

Gustavo Petro también hizo una publicación con el logo, invitando a los colombianos a que se unan a la ceremonia donde asumirá como nuevo presidente. “Espero al pueblo bogotano y colombiano, este 7 de agosto, en el centro de Bogotá. Cada plaza y plazoleta del centro tendrá una explosión de cultura y de alegría. Todas las calles, plazas del centro se llenarán del propietario del Estado: el pueblo”, escribió el político de izquierda junto con la imagen de las mariposas.

Ante el llamado a sus seguidores para el 7 de agosto, Petro también hizo otro aviso y se concluyó que no podrá cumplir una promesa que hizo en campaña electoral. Había propuesto una política de empleo que alertó a los expertos y a los ciudadanos. Esta consistía en darle empleo a las personas que lo solicitaran, por parte del Estado. El candidato habló sobre un “empleo mínimo garantizado”, una estrategia para dar empleo con un salario básico a las personas que no pueden encontrar trabajo de forma privada. En ese entonces, el exsenador no dio detalles sobre cómo se desarrollaría esta política, sino que señaló que sería una de sus ideas para su programa de gobierno.

Sin embargo, aunque esta fue una de las promesas de campaña de Petro, en entrevista exclusiva con SEMANA, José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda designado por el presidente electo, dejó claro que hay “otras prioridades de gasto social” en el trabajo que se realizará en la nueva cartera, las cuales fueron dadas por Petro. Esto quiere decir que queda descartada esa política de empleo.

Ocampo señaló que las nuevas prioridades del Ministerio de Hacienda incluyen “el programa contra el hambre; programas de educación; programas de reformas al sistema de salud, sobre todo para acceso de calidad en las zonas más apartadas del país; el acuerdo de paz; todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de la reforma rural integral, que incorpora el primer punto del acuerdo de La Habana, incluyendo los 3 millones de hectáreas que tienen que ser redistribuidos. Hay que ver cuáles son los recursos disponibles y cómo vienen nuevos recursos para apoyar toda la agenda y a qué velocidad tienen que ir los diferentes elementos”, detalló el nuevo ministro.

Sobre esta política de empleo, propuesta durante su campaña por la Casa de Nariño, los expertos habían advertido sobre el amplio campo que significaba, es decir, que jurídicamente hablando todo podría caber en ella, incluyendo el trabajo por horas, el cual es un tema muy polémico en el sector del empleo, indicó Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.