“Petro lo que está haciendo es burlarse de la gente con cada nombramiento que hace”: María Fernanda Cabal

Tras los nuevos nombramientos del gabinete que está conformando el presidente electo Gustavo Petro, la senadora del partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal, ha mostrado su inconformidad con las designaciones de los nuevos ministros.

En medio de una entrevista para Blu Radio, la senadora se despachó contra los nuevos ministros luego de que le cuestionaran si tenía o no afinidad con algunos de ellos que hasta el momento han sido asignados por Petro. A los que Cabal respondió: “Ay, por favor, ¿su pregunta es seria o es de burla?”.

Luego, la senadora comenzó a desatarse con su respuesta y dijo que “Petro lo que está haciendo es burlarse de la gente con cada nombramiento que hace, esto no genera confianza, ese cuentico ‘progre’ de la inclusión no te está determinando si la persona es inteligente o competente, sino que es el color de piel, el género y esas loqueras, busquen los mejores personas, no porque es arahuaco o porque es negro”, dijo para Blu Radio.

De igual manera, fue enfática en rechazar varios nombramientos y señaló que en el gobierno de Petro “si no es indígena, no es gay o no tiene el color negro, entonces no compite”. Y en consecuencia a esto, le sugirió a las cabezas de la nueva administración que “busquen a las mejores personas, que las hay, y no las nombren porque sean arahuacos o negros”.

De este modo, la congresista considera que el gobierno de Petro no está tomando decisiones por las capacidades profesionales que tienen los nuevos ministros, sino que los está eligiendo por el color de piel, la ideología de género y el origen social. En ese sentido, Cabal afirmó que se está manejando un modelo “progre” y generando únicamente propaganda.

En cuanto a los nombramientos que ha hecho el líder del Pacto Histórico, Cabal rechazó contundentemente el nombramiento de Patricia Ariza Flórez como nueva ministra de Cultura y aseguró que la electa funcionaria no quería que la protegiera la Policía Nacional, pues presuntamente había señalado que la cuidaría la denominada primera línea.

“La de Cultura me parece una vergüenza, esa señora me parece un desastre, dijo que prefería que la cuidara la primera línea y no la Policía”, señaló la senadora.

A su fuerte arremetida en contra del nuevo gabinete de Gustavo Petro, la senadora dijo que si bien el embajador Luis Gilberto Murillo tenía cosas buenas, consideró que este funcionario era parte de una agenda progresista y que su nombramiento había dejado sin oportunidad a otras personas que podían ser competentes para los cargos disponibles.

“Yo creo que, sin demeritarlo a él, porque no me gusta decir que usted es un bobo o un tonto, si hace parte de una agenda ‘progre’, eso es lo que les gusta, eso hacía Obama, eso hacen los chilenos, eso hacen los argentinos, los peruanos”.

Cabal también arremetió en contra de Leonor Zalabata, indígena arahuaca que fue designada como embajadora ante la ONU y aseguró que dicha funcionaria debía saber inglés, pues no creía que su lengua materia fuera útil para ese cargo.

“Miremos a ver si la señora de la ONU habla inglés, porque no creo que le sirva hablar ninguna lengua indígena, necesita hablar inglés porque es obligatorio, por eso fue que sacaron al anterior; a Ubeimar Delgado, que la izquierda lo ‘boleteo’ por redes”, dijo la senadora del Centro Democrático.

Pero sus fuertes críticas y señalamientos no quedaron allí, Maria Fernanda Cabal también rechazó el nombramiento de José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, porque le parece “completamente estatista” y en cuanto a Cecilia López, ministra de Agricultura, “es una señora veterana, con ella puede haber sintonía, pero tampoco es algo innovador”.