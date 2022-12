“¿Quién promete bobadas?”, la fuerte respuesta del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, al exalcalde Peñalosa por tren Buenaventura-Barranquilla

La polémica entre el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y el exalcalde y excandidato presidencial Enrique Peñalosa se calentó este jueves, luego de que el funcionario le respondiera duramente al exalcalde sus afirmaciones sobre la propuesta de construcción de un tren entre Buenaventura y Barranquilla, planteada por el presidente Gustavo Petro.

En un trino de su cuenta de Twitter, Peñalosa criticó al ministerio Reyes por el proyecto. “El Ministro de Transporte no tiene idea de lo que habla y dice bobadas a cada rato (como otros ministros). No existe ni un pre-pre estudio, pero para un gobierno de habladores de carreta eso no importa”, manifestó Peñalosa.

En respuesta, el ministro Reyes se preguntó, “¿quién promete bobadas? Peñalosa que prometió metro en operación en 2022 y que hizo perder 7 años de estudios y una oportunidad para el transporte masivo en rieles en Bogotá, y que propuso pavimentar las vías férreas para meter buses de transmilenio, y que impidió la subterranización de la línea 1 del Metro, rompiendo el principio de planeación”.

“Hoy intenta desconocer que los proyectos tienen etapas y que, en tal sentido, de manera responsable, el Gobierno del Cambio estamos escuchando propuestas de empresas y gobiernos extranjeros que ven en la conexión ferrera propuesta por el Presidente Petro entre Buenaventura y la Costa Atlántica una oportunidad para disminuir costos de transporte en transporte internacional, como alternativa al paso interoceanico de buques de gran calado, como los que suelen tener largos tiempos de espera y demora en su paso por el Canal de Panamá”, manifestó el ministro Reyes.

Lluvia de críticas a la propuesta planteada por Petro

El proyecto al cual hace referencia el exalcalde de la capital del país es la construcción -por parte del Gobierno nacional- de un tren capaz de conectar la costa y la región sur occidental del país. El objetivo es contar con un servicio de transporte que se pueda ir desde Buenaventura hasta Barraquilla.

Esta idea, liderada por el presidente Gustavo Petro y el ministro Reyes, ha generado críticas de diferentes sectores. Además de Peñalosa, el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo también se refirió a la propuesta y dijo que este proyecto está “sin carga, sin estudios técnicos, de costo descomunal, a través de miles de kilómetros de selva”.

En este caso, el mandatario le respondió a Restrepo y afirmó que el Gobierno no es ingenuo al pensar en esta obra, debido a que complementaría al canal de Panamá. Y aseguró que el Gobierno cuenta con estudios, financiación y todo lo relacionado a la concesión para realizarlo.

Recientemente, Reyes ha estado reunido con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la cual sería la entidad que lleve a cabo la construcción. El Ministro aseguró que desde el inicio del actual Gobierno nacional se ha venido trabajando en la infraestructura, analizando los trayectos y la ruta que tendrá el tren.

Pero las críticas a esta idea no paran ahí. El exsenador y dirigente del Movimiento Dignidad, Jorge Enrique Robledo, atacó duramente a Petro por la idea, al referirse a la polémica que se formó luego de que el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, propuso que el dinero del ahorro pensional de los colombiano se utilice para ayudar a financiar la obra.

Robledo le dijo a SEMANA que el Presidente de Colpensiones “esto siguiendo lo que Petro había dicho en la campaña”.

“Petro en la campaña, de una manera irresponsable y demagógica, planteó lo del tren entre Buenaventura y Barranquilla y a todas las ciudades de la costa. Lo que hace Dussán es seguir a su jefe. Esa es la realidad de ese asunto. Tren que es, además, un absoluto disparate”, aseguró el excongresista.

Para Robledo, “así ese tren se financie con la plata de las pensiones”, se perderían esos recursos, “porque ese tren es absolutamente inviable con cualquier forma de financiación”, y aseguró que el proyecto “vale una suma astronómica: 650 billones de pesos”.

“Petro dice que es para ponerlo a competir con el canal de Panamá y resulta que este mide 80 kilómetros y ese tren mide 1.200. Es absolutamente imposible que puedan competir. Eso lo ha explicado la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Esa es una irresponsabilidad del Presidente del Colpensiones inducida por la irresponsabilidad del presidente Petro”, aseguró Robledo.