Robledo se fue con todo contra Petro y no lo bajó de “demagogo” e “irresponsable” por propuesta de tren Buenaventura-Barranquilla

El exsenador y dirigente del Movimiento Dignidad, Jorge Enrique Robledo, se fue con todo contra el presidente Gustavo Petro y su propuesta de realizar un tren entre Buenaventura y Barranquilla la cual, según el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, sería financiada con el ahorro pensional de los colombianos.

Este fin de semana, Dussán sorprendió al país al manifestar que con los dineros del ahorro pensional se podría pensar en obras sociales y de infraestructura que respondan a los anuncios que ha venido haciendo el gobierno del presidente Petro.

“Por ejemplo, podríamos pensar que obras de infraestructura anunciadas por el señor Presidente como el tren que vamos a llevar desde Buenaventura a Barranquilla, a Soledad, lo podamos hacer”, afirmó Dussán, quien explicó que “podríamos invertir esos recursos para no tener que pedirle al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, organismos internacionales, o a la banca usurera que nos preste los recursos cuando nosotros los podemos tener”.

Pilas, medios!!!@petrogustavo NO RECTIFICÓ a @dussanja

Porque

1 Dijo que plata de pensiones puede invertirse en proyectos de infraestructura (caben trenes).

2 Guardó silencio sobre el tren Buenaventura-Barranquilla, una absurda propuesta electoral de Petro.

Ver sus trinos: https://t.co/7D1XkZZBqA — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) December 26, 2022

En la mañana de este lunes, Dussán le dijo a SEMANA que esta sería una propuesta a largo plazo, que tendría que pasar por el filtro del Congreso en el proyecto de reforma pensional y que estaría sustentada en la expectativa de que los ingresos por ahorro pensional en Colpensiones aumenten luego de que se comience a aplicar esta iniciativa, en caso de que sea aprobada.

Petro, por su parte, desmintió lo dicho por Dussán el fin de semana y explicó que “no es cierto que el ahorro que el gobierno haga de sus transferencias a Colpensiones hoy, se gaste mañana, con la reforma, en infraestructura”.

En medio de la polémica, Robledo le dijo a SEMANA que el Presidente de Colpensiones “esto siguiendo lo que Petro había dicho en la campaña”.

“Petro en la campaña, de una manera irresponsable y demagógica, planteó lo del tren entre Buenaventura y Barranquilla y a todas las ciudades de la costa. Lo que hace Dussán es seguir a su jefe. Esa es la realidad de ese asunto. Tren que es, además, un absoluto disparate”, aseguró el excongresista.

Para Robledo, “así ese tren se financie con la plata de las pensiones”, se perderían esos recursos, “porque ese tren es absolutamente inviable con cualquier forma de financiación”, y aseguró que el proyecto “vale una suma astronómica: 650 billones de pesos”.

“Petro dice que es para ponerlo a competir con el canal de Panamá y resulta que este mide 80 kilómetros y ese tren mide 1.200. Es absolutamente imposible que puedan competir. Eso lo ha explicado la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Esa es una irresponsabilidad del Presidente del Colpensiones inducida por la irresponsabilidad del presidente Petro”, aseguró Robledo.

El exsenador manifestó que está “seguro que en este momento hay una preocupación muy grande entre los pensionados, porque la plata de las pensiones hay que guardarla para cuando llegue el momento de pagarle al pensionado, pero hay que guardarla de cierta manera de genere algún rendimiento, o si no, es un crimen utilizar la plata de las pensiones, el ahorro pensional, para financiar infraestructura”

Sobre la rectificación que le hizo Petro a Dussán, el dirigente de Dignidad afirmó que el mandatario “rectifica a medias”, porque, primero, “no menciona” el lío de los trenes y, segundo, “dice que una parte muy grande de esas pensiones sí se podrá usar en infraestructura. Entonces la discusión del tren se mantiene viva”

“Yo no voy a pensar que Gustavo Petro es un idiota, luego, eso de esos trenes es demagogia barata. Él además es economista y debe saber que eso es absolutamente inviable, pero resulta que eso da votos (...) La demagogia es rentable. Petro hace eso de puro demagogo, de puro irresponsable, con un agravante y es que no ha corregido. Ya debería de corregir. Ya está elegido, doctor Petro, por qué entonces no dice que fue que se confundió, cualquier cosa, y le da tranquilidad a la economía nacional en vez de seguir dándole vueltas a ese tema”, le dijo Robledo a esta revista.