“Quieren traer a Mancuso a Colombia con el objetivo de darle impunidad y perseguir al presidente Uribe”: Paloma Valencia

Sobre el tema de que supuestamente se habría extraditado la verdad, desde el uribismo reclaman que no fue así, ya que hubo un convenio con la Corte Suprema de Justicia en el que los magistrados pudieron acceder a los testimonios de los extraditados.

Critican que en medio del gobierno de Gustavo Petro se haya designado a Mancuso como ‘gestor de paz’ y que casi al mismo tiempo la JEP reciba los testimonios del exjefe paramilitar. Preguntan por qué entonces no tienen en cuentas las declaraciones de otros exparamilitares como Ernesto Báez o Germán Senna, que han dicho que Uribe no tendría esa responsabilidad.

Según Valencia, Mancuso, entre otros exparamilitares, fueron extraditados por Uribe porque continuaron delinquiendo. “El presidente Uribe no titubeó en extraditarlos para velar por la seguridad de los colombianos”, aseguró la senadora del Centro Democrático.

“Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que nos pide Pedro Juan Moreno. Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe, Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní con el coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba; me llevó a reunirme a la finca de Uribe, el gobernador Uribe para aquel momento, y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación de El Aro”, aseguró Mancuso ante la JEP.