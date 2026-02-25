Redes sociales pasaron factura por testigo electoral que presentó Petro en la Casa de Nariño: “Tiene contratos con el Gobierno”

El presidente Gustavo Petro realizó el lunes de esta semana una rueda de prensa en la Casa de Nariño, en la que nuevamente habló de un supuesto “fraude electoral” que se estaría fraguando para las elecciones de este año.

Sin embargo, llamó la atención de las redes sociales que el mandatario colombiano invitó a esa declaración a una mujer que presentó como testigo electoral. Se trata de Natalí Carmona, quien una vez que el jefe de Estado le dio la palabra sustentó la tesis que plasmó Petro.

Pero los usuarios de X criticaron que Carmona es activista del “progresismo” y que también tiene contratos con el Gobierno. Así lo señaló el exconcejal de Bogotá Daniel Briceño.

“La ‘testigo estrella’ del fraude electoral que presentó Petro en su alocución y que ha sido replicada por la estructura de propaganda del gobierno, ha firmado contratos por $ 379.430.880 con el mismo Gobierno Petro”, indicó Briceño.

Otro usuario de X anotó: “La ‘testigo’ de Petro que afirmó que hubo fraude en las elecciones de 2022 resultó ser miembro activo del Pacto Histórico en Risaralda. ¿Cuál imparcialidad en su testimonio?”.

Además, se detectaron publicaciones en sus redes sociales que generaron polémica:

Sobre el caso de la testigo electoral, el mandatario publicó en sus redes sociales: “Esta testigo electoral tuvo que abandonar Pereira por temor de su vida, dado que desde el año 2022 vivió y denunció el posible fraude que la firma ASD, filial de Thomas Greg and Sons produjo”.

En la rueda de prensa que dio el mandatario en la Casa de Nariño, Natalí Carmona apoyó la versión de Petro sobre un supuesto “fraude electoral”.

“Doy nuevamente la cara para hacer un llamado de alerta y de emergencia. Si bien en este momento hemos venido denunciando todo el proceso del fraude electoral, creo que no hemos sido como muy precisos a entenderlo desde nuestro punto de vista de pueblo”, anotó.

Y aseguró: “Por eso estoy acá, para explicarlo exactamente, porque nos quedan muchas dudas. La idea de despejar las dudas y hablarlo de tú a tú es para que seamos testigos electorales en cada uno de los rincones del país y en las mesas puestos de votación que están apareciendo nuevos, porque lo digo con conocimiento de causa”, expresó en ese evento.