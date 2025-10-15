Suscribirse

“Responsabilizo a Petro si me pasa algo”: soldado colombiano en Israel denunció amenazas de muerte. Esto le dijo a SEMANA

El uniformado reveló que ha recibido mensajes que le advierten que si pisa suelo colombiano “se puede dar por muerto”.

Redacción Semana
15 de octubre de 2025, 4:50 p. m.
Gustavo Petro y Brian Cortes
Gustavo Petro y Brian Cortes. | Foto: Foto Presidencia y pantallazo tomado del video que publicó Pero en su cuenta de X el 3 de octubre de 2025

En diálogo exclusivo con SEMANA, Brian Cortés, el soldado colombiano en Israel que se volvió viral por publicar varios videos arremetiendo con dureza contra el presidente de la República, Gustavo Petro. Dio a conocer una delicada situación por la que está atravesando.

Cortés denunció que, luego de que el mandatario colombiano publicó un trino en el que lanzó fuertes acusaciones en su contra, se agudizaron las amenazas de muerte. Además, afirmó que la publicación del jefe de Estado es falsa.

Contexto: Gustavo Petro dijo que Trump lo ignoró con una invitación y tomó drástica decisión sobre importante cumbre

En el mensaje, el presidente Petro expresó que: “Yo hice la guerra e hice la paz. Tú, como te llames, deja de matar bebés a nombre de Colombia. Colombia es vida y belleza y no muerte”.

Frente a las amenazas, dio detalles de cómo las ha recibido: “Que en el momento en que toque el suelo colombiano, me puedo dar por muerto, que no me preocupe que ellos se encargarán de encontrar a mi familia y hacerla pagar, que por cada niño que ha muerto en Gaza morirá una persona en mi familia”.

“Hay personas que se han dedicado a investigar todas mis redes, intentar saber quién soy o enviarme fotos de lugares conocidos. O sea, hay gente que en verdad no tiene nada mejor que hacer con su vida”, expresó Brian Cortés, en entrevista con SEMANA.

Gustavo Petro | Foto: Getty Images

Y expresó de manera directa: “Sí, si llega a pasarme algo, lo responsabilizo a él (presidente Gustavo Petro)”.

“Las amenazas se presentaron más serias en el momento en que el presidente de Colombia decidió acusar a un colombiano de ser un asesino de niños, por más que, como repito, nunca haya asesinado a un niño y nunca lo haría, no va con mis valores, no va con lo que ha aprendido, no va con el honor que porta el uniforme”, relató el uniformado.

Por último, afirmó: “No tiene nada de fundamentos, el personaje no me conoce, no sabe quién soy, simplemente respondió por responder, ni siquiera se tomó la delicadeza de entender qué es lo que decía. Lo único que le pedí fue que se concentrara en el país, una petición legítima como colombiano. Reflexione, hermano, reflexione, porque cada vez meten más las patas”.

Contexto: “Qué derrota ni qué ocho cuartos”: Petro, tras renuncia de Daniel Quintero a la consulta del Pacto Histórico, anunció que “votará”

Brian Cortés ha publicado dos videos en sus redes sociales, en respuesta a los constantes comentarios que ha lanzado el mandatario colombiano sobre el conflicto de Medio Oriente. El soldado colombiano en Israel le dijo en uno de ellos “que no sea sapo”, mientras que en otro video expresó al jefe de Estado, que “no sea hipócrita”.

