Rifirrafe entre las campañas de Daniel Quintero y de Iván Cepeda por “ataques” de Gustavo Bolívar

Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero se medirán en las urnas el próximo 26 de octubre para que uno de ellos lleve las banderas del progresismo en las elecciones presidenciales de 2026.

Sin embargo, el ambiente no es el mejor y se han conocido diferencias entre los aspirantes por cuenta de las posturas que han tenido algunos de los integrantes del Pacto Histórico.

Para nadie es un secreto que en las bases del petrismo hay malestar por la presencia de Daniel Quintero en la consulta, pero desde la Casa de Nariño defendieron su aspiración a la consulta y finalmente ganó ese pulso.

En medio de todo el caldeado ambiente político, se está presentando un rifirrafe entre las campañas por redes sociales que deja al descubierto una diferencia entre los sectores del progresismo.

Todo empezó porque durante un evento de adhesión a la aspiración presidencial de Iván Cepeda, Gustavo Bolívar lanzó dardos contra Quintero.

“Acá hay luchas que se han dado por muchas décadas y que estamos en una amenaza real de perderlas o de entregárselas a una persona que no representa esas luchas, que es el señor Daniel Quintero”, dijo Bolívar.

Agregó: “A mí me gusta hablar con nombres propios y sería muy triste, pero aparte de triste, vergonzoso, que nuestro representante, el representante de las personas que hemos sacrificado tantas cosas en esta lucha, sea Daniel Quintero”.

Por esa razón, Esteban Restrepo, gerente de la campaña de Daniel Quintero, acudió a sus redes sociales para responder a las afirmaciones de Bolívar.

“Cepeda se hace el güevón por encima mientras manda los perros bravos de Gustavo Bolívar a atacar públicamente a Daniel Quintero y a Carolina Corcho“, dijo.

— Esteban Restrepo (@estebanrestre) October 3, 2025

Las afirmaciones de Restrepo se dan porque Cepeda se ha mantenido al margen de las afirmaciones sobre Bolívar y no se ha metido en la pelea política que se está dando en redes sociales.

De hecho, al ser preguntado sobre Quintero, Cepeda dijo que es respetuoso de quienes están participando en la consulta

“Yo respeto a quienes estamos en esta contienda, tenemos posiciones diferentes y serán los ciudadanos los que definan en las urnas. Yo creo que en nuestra organización hay diferencias y esas diferencias son precisamente la fuente de la democracia y son bienvenidas, discutámoslas y con Quintero y Carolina Corcho tendremos debates, así que no hay ningún problema“, dijo.