Vicky Dávila responde a amenaza de Daniel Quintero: “No nos vamos a dejar imponer la bandera de Petro, la de guerra o muerte”

El precandidato y exalcalde de Medellín publicó un video en el que se refiere a la “muerte de los traidores de la patria”.

Redacción Semana
4 de octubre de 2025, 1:32 a. m.
Un agresivo video de Daniel Quintero generó la solidaridad de muchas voces políticas con Vicky Dávila. En este, el precandidato del petrismo le enviaba a ella un mensaje: “Guerra a muerte para todos los traidores de la patria“. Luego, el candidato aparecía con la bandera negra, roja y blanca que ha ondeado últimamente el presidente Gustavo Petro.

La candidata hizo otro video en el que contestó a esa amenaza. “¿Ustedes saben qué es esta bandera? Guerra o muerte. Esta es la bandera de Petro. La bandera de la corrupción, la bandera de la maldad, la bandera del narcotráfico, la bandera de los grupos armados, la bandera de la impunidad, la bandera del terror. ¿Qué hacemos con esta bandera? Chao esta bandera".

Dávila entonces aseguró: “Y tenemos la bandera de Colombia, única bandera, la de la vida, la de la justicia, la de la verdad, la de la libertad. Esta es la bandera de Colombia. Pongámonos todos de pie. Aplaudamos de pie la bandera de Colombia. Esta la bandera de Colombia. Esta es la única. Pedro, esta es nuestra bandera”.

Frente a Quintero, Dávila dijo: “Tu bandera de guerra o muerte no la queremos. La bandera de guerra y muerte con la que nos amenaza Quintero, no la queremos. Queremos la bandera de Colombia y les voy a pedir pasen esta bandera, rótenla, tóquenla y besenla. Por favor, en todo el auditorio y que Dios les pague. Gracias por querer esta bandera de Colombia. Gracias. Nuestro amarillo, azul y rojo".

Quintero había puesto un trino enigmático con unas siglas: VQSLC

Luego de que Quintero eliminara ese trino, Dávila le preguntó al país: “El acusado por corrupción borró el tuit y le puso una letra más. Aquí está este agresor de mujeres Daniel Quintero. Así trata a las mujeres este hombre señalado de robarse Medellín.. como tratará a las mujeres de la casa, qué asco de ser humano. Cochino".

