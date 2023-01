Rompimiento a la vista: la batalla por la alcaldía de Bogotá podría enfrentar al Pacto Histórico y a los verdes, ¿cuáles son las razones?

La competencia por la Alcaldía de Bogotá en las elecciones de octubre próximo podría significar un rompimiento clave en la coalición de gobierno: el fin del acuerdo entre el presidente Gustavo Petro y el Partido Alianza Verde, uno de los principales soportes del Gobierno.

Desde hace algunos meses, los dos sectores han mostrado su interés por la Alcaldía y en los dos lados están sonando nombres que podrían estar en el tarjetón el próximo 29 de octubre.

Sin embargo, el avance de la campaña podría llevar a que el enfrentamiento sea a voto limpio y a que la alianza entre Petro y los verdes quede seriamente fracturada, con lo que el golpe para la coalición de gobierno sería innegable.

Hasta el momento, la Alianza Verde ha sido uno de los principales socios del jefe de Estado en el Congreso y, salvo algunas posiciones contrarias, ha sido clave para que se aprueben los proyectos de ley y de reforma constitucional que el Gobierno ha tramitado en el Capitolio.

No obstante, este panorama podría cambiar en las elecciones locales de este año, en las cuales los intereses regionales priman sobre los nacionales y podrían hacer estragos en las alianzas partidistas que ha logrado construir la administración de Petro en el Congreso.

La alcaldía mayor de Bogotá es la "joya de la corona" en las elecciones regionales de octubre próximo. Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Para nadie es un secreto que la Alcaldía de Bogotá tiene un alto valor estratégico para estas dos fuerzas políticas. Por el lado del Pacto Histórico sería un paso clave en el proyecto de cambio en el que está empeñado el presidente Petro, y por los lados de Alianza Verde sería retener la posición en la que eligieron a la alcaldesa Claudia López, una de las figuras más fuertes de esta colectividad.

Ante esto, la campaña electoral que comienza -y que podría incluir por primera vez una segunda vuelta- promete una dura contienda entre el Pacto Histórico y la Alianza Verde, sectores políticos alternativos que, por el momento, tendrían grandes probabilidades de conquistar el poder en la capital del país. La opción de una alianza entre esas dos fuerzas luce cada vez más lejana.

Para afrontar la competencia, el petrismo comenzó a mover a varias de sus principales fichas. El pasado martes, se conoció la aspiración de Guillermo Alfonso Jaramillo, exsecretario de Gobierno en el periodo en el que Petro fue alcalde de la ciudad, exsecretario de Colombia Humana, el movimiento político del jefe de Estado, y uno de los conocedores más cercanos del proyecto político del mandatario.

Presenté mi renuncia al cargo de Secretario General de @ColombiaHumana_. Agradezco a quienes de una u otra forma ayudaron a que hoy seamos el movimiento político más importante del país. El propósito es proponerle a la sociedad bogotana mi nombre como Alcalde Mayor de Bogotá. pic.twitter.com/dAL0X5ozQj — Guillermo Jaramillo (@GA_Jaramillo) January 4, 2023

Jaramillo llegó con toda y entre sus propuestas para solucionar algunos de los problemas de Bogotá están alternativas al pico y placa y avanzar para que el metro de la capital tenga cinco o seis líneas y que estas sean subterráneas, algo en lo que ha insistido el presidente Petro.

“Hace tres meses estoy visitando las localidades, los barrios, reuniéndome con diferentes personas y líderes, porque creo que hay tres cosas fundamentales: la primera, una gran unidad por Bogotá. Se necesita un acuerdo como el que ha hecho Gustavo Petro a nivel nacional. Segundo, tiene que haber una fortaleza del poder popular, y tercero, debe ser un proyecto enfrente las dificultades de la ciudad”, le dijo Jaramillo a SEMANA.

El excongresista petrista Gustavo Bolívar, quien no ha decidido todavía si será candidato a la alcaldía de Bogotá. - Foto: guillermo torres-semana

Pero, como se ha especulado, el exsecretario de Gobierno tendría otro “gallo” que también podría dar la pelea por la Alcaldía: el exsenador Gustavo Bolívar, uno de los principales alfiles del petrismo y un líder que muchos sectores de izquierda quisieran ver en el Palacio Liévano. Aunque Bolívar no ha dicho todavía si será candidato, ya lanzó algunas ideas.

“De aceptar el reto de competir por la alcaldía les diría “usted y yo cambiamos a Bogotá” yo pongo mi trabajo honrado, mi creatividad y la pasión que siempre le meto a mis proyectos”, ha manifestado Bolívar a través de sus redes sociales.

Ante las diferentes expresiones del Senador @GustavoBolivar, el ex representante @GNavasTalero, el ex candidato @alfredosaadevv y decenas de personas, quienes han puesto mi nombre a consideración para la alcaldía de Bogotá, quiero contarles lo siguiente: — Hollman Morris (@HOLLMANMORRIS) January 5, 2023

A ellos dos podrían sumarse un viejo conocido de Petro: el exconcejal Hollman Morris, quien afirmó que no descarta competir, nuevamente, por el cargo. “Hoy no hay movilidad sostenible, Bogotá quedó con cuatro troncales de TM y en ocho años de gobierno de Peñalosa y Claudia López, no se construyó una sola línea de cable”, son algunas de las reflexiones de Morris sobre los problemas de la capital del país.

Y también habría otros aspirantes, como, por ejemplo, la concejal por la Unión Patriótica Heidy Sánchez y su colega del Polo Carlos Carrillo, quienes están en las cuentas de algunos sectores del Pacto Histórico para la Alcaldía de Bogotá. Ninguno de los dos, por el momento, se ha lanzado al ruedo electoral.

Para encontrar el candidato, Jaramillo propuso una consulta entre todos los postulados en mayo próximo y que el ganador enarbole las banderas para que el proyecto político de cambio de Petro llegue a la capital del país.

Las movidas de los verdes

Por los lados de Alianza Verde, el panorama parece más complejo por cuenta de las divisiones que habría en esa colectividad. El partido, además, fijó unas fechas para comenzar a recibir postulaciones y tendrá un proceso de selección de aspirantes, lo que haría que el escenario comience a aclararse solamente hasta dentro de algunos meses.

Según se comenta en varios círculos políticos, uno de los bloques en la Alianza Verde es el que sigue la línea de Carlos Ramón González, uno de los codirectores de la colectividad y uno de los hombres más cercanos al presidente Petro.

En días recientes se conoció esta imagen del exsecretario de Gobierno de Bogotá Luis Ernesto Gómez y el exgobernador Carlos Andrés Amaya, dos de los nombres que suenan para la alcaldía de Bogotá con Alianza Verde. - Foto: @LuisErnestoGL

Sin embargo, hay otro sector que está más en la órbita de la alcaldesa Claudia López, una dirigente política que ha tenido coincidencias y desencuentros con Petro en el pasado y el cual estaría más lejos del mandatario que el que lidera González.

Temas como el metro de Bogotá y la creación de una Región Metropolitana con Cundinamarca, entre otros, han distanciado a la alcaldesa del gobierno de Petro. Adicionalmente, la bancada petrista en el Concejo de Bogotá ha sido crítica de algunos de los proyectos de la mandataria.

Y la armonía que había en el Congreso entre congresistas verdes por Bogotá con el Gobierno Petro también comenzó a romperse a finales del año pasado, cuando representantes a la Cámara como Katherine Miranda y Catherine Juvinao se opusieron con firmeza a varias propuestas oficiales en el proyecto de reforma política que se tramita en el Legislativo.

Este ruido llevó a que se planteara un encuentro directo entre la bancada de los verdes y el presidente Petro, el cual fue negado por el propio mandatario, quien aseguró que esta reunión nunca estuvo en su agenda.

Entre los nombres que suenan entre diferentes sectores de los verdes están el del exsecretario de Gobierno de Claudia López, Luis Ernesto Gómez, quien ha mostrado cercanía con otros líderes de Alianza Verde en la capital del país. Y el del excongresista y exprecandidato presidencial Carlos Andrés Amaya, quien está en las cuentas de varios seguidores del partido.

De igual forma, Gustavo Bolívar postuló al concejal Diego Cancino, quien ha mostrado varias coincidencias con Petro y podría representar al ala de Carlos Ramón González en la puja por la Alcaldía.

El presidente Gustavo Petro y uno de los tres codirectores de Alianza Verde, Carlos Ramón González. - Foto: Alianza Verde

En este sentido, la senadora por los verdes Angélica Lozano le dijo a SEMANA que no ve razones para que la lucha por el cargo en las elecciones de octubre termine en un rompimiento con el petrismo. “En Alianza Verde hay actitud, lógica y decisión de construir con el Pacto Histórico fórmulas y candidaturas para afianzarse en Bogotá mutuamente. Se trata de construir”, afirmó la congresista.

En todo caso, la competencia por la alcaldía de Bogotá entre el Pacto Histórico y la Alianza Verde parece estar como para alquilar balcón y sería, posiblemente, un capítulo más de las diferencias entre estos dos sectores alternativos, los cuales luchan por quedarse con la mayor cantidad de poder regional posible en los comicios de este año.