El embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, no tuvo otra alternativa que salir al frente en sus redes sociales y responder por los más recientes señalamientos en su contra, que lo relacionan con Andrés Marín o Papá Pitufo, el zar del contrabando en Colombia, quien giró 500 millones de pesos para la campaña presidencial de Gustavo Petro. El dinero fue devuelto, según informó el propio jefe de Estado.

Aunque el ministro de Industria y Comercio, y exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, denunció este lunes 17 de febrero que Roy Barreras, cuando fue presidente del Senado, le había recomendado una hoja de vida para la dirección de la Dian en Buenaventura, el diplomático colombiano no se refirió específicamente a ese tema.

Y siguió en otro mensaje: “Falta una eternidad para las elecciones del 2026 y, sin embargo, en las oscuras cuevas de los culpables y cómplices de la peor maldición de nuestra patria que es el narcotráfico y la corrupción, ya empezaron a disparar contra quienes creen que pueden evitar que regresen al poder con su estela de sangre, mafia, extrema derecha y destrucción de la democracia (...) No lo lograrán”.

“Todo tipo de personas altamente influyentes y conectadas (y de todos los bandos políticos) me presionaron para que nombrara a sus recomendados en distintas aduanas. Uno de los resultados de nuestras acciones fue la enemistad con todos aquellos cuyos recomendados no entraron”, dijo Reyes en diálogo con W Radio.

Reyes, quien hoy es ministro de Industria y Comercio, también reveló: “Varias personas me pidieron la Dian de Buenaventura y entonces, el presidente del Congreso (Roy Barreras) me la pidió. Buenaventura y Cali y me hizo un comentario curioso: ‘Tú eres un tipo prometedor, eres como un futbolista, pero imagínate lo feo de que a Messi le rompieran las piernas”.