Roy Barreras no quiere perder su partido, La Fuerza de la Paz, y le pidió al CNE que le mantenga la personería, pese a su pobre respaldo en las urnas

El excandidato presidencial Roy Barreras está a punto de perder la personería jurídica de La Fuerza de la Paz, el partido político que conformó tras el triunfo del Pacto Histórico en las elecciones parlamentarias de 2022 y luego de una escisión de la Alianza Democrática Amplia (ADA). La razón por la que su colectividad podría desaparecer es que no superó el porcentaje mínimo de votos exigido por la ley, conocido como umbral, en los pasados comicios legislativos.

SEMANA conoció dos comunicaciones en las que el excandidato presidencial, quien actualmente está alejado del escenario público, le pide al Consejo Nacional Electoral (CNE), a través del representante legal de la colectividad, Ricardo José Castro, el “mantenimiento y reconocimiento de la personería jurídica del partido Fuerza de la Paz”.

Roy Barreras, excandidato presidencial Foto: SEMANA

Uno de los documentos está fechado en abril de 2026 y argumenta que la presente solicitud se fundamenta en una plataforma fáctica objetiva que acredita que La Fuerza de la Paz “es una realidad política con arraigo popular y representación parlamentaria vigente”.

Recordó que, en las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2024, la colectividad obtuvo 70 alcaldías y siete diputados, entre mujeres y hombres elegidos en departamentos que representan a las minorías. Además, 183 concejales fueron elegidos en el territorio nacional.

En las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, La Fuerza de la Paz, según Ricardo José Castro, “obtuvo una curul propia en la Cámara de Representantes por Sucre”.

Además, alcanzó 396.042 votos al Senado, equivalentes al 2,03 % de la votación nacional, “consolidándose como la mayoría de las minorías en el país”.

En la misiva, el representante legal de la Fuerza de la Paz recordó que el 20 de marzo de 2026, el CNE anunció procesos de cancelación de personerías jurídicas basados en el umbral del 3 %.

A su juicio, la aplicación del umbral del 3 % en este caso “no es idónea dado que existe una representación efectiva en el Congreso. No es necesaria, pues hay alternativas menos restrictivas y no es proporcional, ya que implica desconocer la voluntad y representación de 396.042 ciudadanos”.

CUMBRE DE GOBERNADORES 15 abril 2026 Roy Barreras candidato presidencial Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El partido, a juicio de su representante legal, se configura como una minoría política protegida por la Constitución.

“La representatividad cualitativa implica que la existencia jurídica de una organización política no puede depender exclusivamente de un criterio aritmético cuando se encuentra acreditada su capacidad real de representación a través de curules, cargos de elección popular y respaldo ciudadano efectivo”, se lee en el documento.

Ante ese escenario, solicitó al CNE que, como medida cautelar implícita, ordene la suspensión de cualquier actuación administrativa tendiente a la cancelación de la personería jurídica en curso en contra del partido político La Fuerza de la Paz, hasta tanto se resuelva de fondo la presente solicitud. “La medida es necesaria para evitar un perjuicio irremediable y para garantizar la efectividad del derecho fundamental a la participación política”.

Asimismo, pidió declarar al Partido Político la Fuerza de la Paz como minoría política protegida, declarar la vigencia de su personería jurídica, inaplicar el umbral del 3 % como causal de cancelación y archivar cualquier actuación administrativa en curso, entre otras solicitudes.

Otro de los documentos tiene como referencia “alcance y complemento de la solicitud de conservación de la personería jurídica de la Fuerza de la Paz” y está firmado por José Ricardo Castro.

SEMANA conoció que esta semana el magistrado del CNE Álvaro Echeverry fijó su posición a favor del partido de Roy Barreras, pero no la presentó ante la sala plena porque no tenía los votos suficientes. En otras palabras, la decisión quedará en manos de los próximos magistrados que elegirá el Congreso el próximo martes 25 de agosto.