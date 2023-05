Aquí están los argumentos del Consejo de Estado para tumbar al contralor: Jennifer Pedraza dice que todo se debe a “jugadas” de Roy Barreras

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza, del Partido Dignidad, celebró la decisión del Consejo de Estado que anuló la elección del contralor general Carlos Rodríguez, ya que ella fue una de las demandantes.

“El Consejo de Estado nos da la razón anulando la elección del contralor general Carlos Hernán Rodríguez, y ratifica lo que siempre dijimos: Roy Barreras vició la elección para que Gustavo Petro pudiese tener contralor de bolsillo. El cambio pasa sí o sí por órganos de control independientes. Lo contrario es replicar lo que tanto criticamos de gobiernos anteriores. Esta demanda la presentamos con Cristian Avendaño y el exrepresentante Jorge Gómez”, aseguró la congresista.

Ante las críticas, el exsenador y expresidente del Senado Roy Barreras dijo que actuó apegado a la ley y que si no hubiera sido así también lo hubieran criticado. “Imaginen cuál hubiera sido el escenario si David Racero y yo hubiésemos desacatado los fallos de tutela: además del arresto, habrían dicho que nos queríamos quedar con la lista viciada anterior ‘para poner contralor de bolsillo’. Malo si se acataba, malo si no se acataba. Palo porque bogas y palo porque no bogas. Hicimos constitucionalmente lo correcto. Ya se verá”, aseguró el excongresista.

Barreras aseguró que la mesa directiva que dirigía en ese entonces acató unos fallos del Tribunal de Cundinamarca y de Medellín que les ordenaba hacer una nueva lista. El Consejo de Estado no está de acuerdo y en las controversias jurisprudenciales el Consejo de Estado tiene por supuesto la última palabra y debe acatarse. No nos equivocamos. Yo volvería a acatar las dos tutelas”, afirmó el exsenador.

Por su parte, Cristian Avendaño, otro de los congresistas que demandó la elección del contralor, dijo que no puede afirmar que Barreras haya querido un contralor de bolsillo para el presidente Petro, pero que sí había acuerdos.

“No puedo afirmarlo, pero sí había acuerdos para que él fuera el contralor. Estaba muy cerrada la votación a última hora entre la candidata de Felipe Córdoba y Rodríguez. Roy Barreras lleva mucho tiempo en el Congreso como para no saber que esa etapa no estaba contemplada en la ley. ¿Por qué, a pesar de las alertas, ocurre esto? A uno le deja muchas dudas si era una pretensión política del Gobierno o no”, aseguró Avendaño a SEMANA.

La decisión sin precedentes del Consejo de Estado fue tomada por la Sección Quinta, que determinó que existieron irregularidades en el proceso de elección del contralor Rodríguez en el Congreso.

Cabe recordar que Rodríguez fue elegido contralor general el 18 de agosto de 2022, con 260 votos de los 296 congresistas que estuvieron presentes en la sesión. Sin embargo, tras la demanda, no alcanzó a estar diez meses en su cargo.

En el fallo, de 82 páginas, se advierte que en dicho trámite se desconoció lo dispuesto en los artículos 126 de la Constitución Política, 21 de la Ley 5 de 1992 y 6 y 9 de la Ley 1904 de 2018, por cuanto, entre otros aspectos, se elaboró una tercera lista de elegibles y se variaron los parámetros de calificación inicialmente fijados en la convocatoria, sin ninguna justificación.

“Se presentaron irregularidades graves durante etapas cruciales de su desarrollo, por lo que está demostrado que estuvo viciado por el desconocimiento e infracción de normas superiores”, precisa la decisión judicial. Frente a esta decisión, el Congreso deberá rehacer todo el proceso para elegir a un nuevo contralor general “para lo que resta del período constitucional”, señala el fallo.

En contra de esta decisión, el contralor general puede presentar, en un plazo de tres días, un recurso de aclaración. Hasta que no se resuelva, puede seguir en el cargo de jefe del ente de control fiscal.