“Violaron la ley para que ocupara el primer puesto”: Cristian Avendaño, uno de los congresistas que demandó la elección del contralor Carlos Hernán Rodríguez

SEMANA: ¿por qué el Consejo de Estado decide anular la elección del contralor Carlos Hernán Rodríguez?

Cristian Avendaño (C. A.): advertimos durante el proceso de elección los vicios de procedimiento con los cuales sustentamos la demanda de nulidad. ¿Qué pasó? Este proceso fue realizado entre el Congreso anterior y el actual. El Congreso anterior dejó una lista de elegibles, pero a esa lista le interpusieron dos acciones jurídicas por no cumplir con la paridad de género. Para subsanar el error, Roy Barreras, como presidente del Congreso, se ideó una metodología, pero en realidad cometió peores vicios de procedimiento.

Lo que hicieron –y es el argumento principal con el cual el Consejo de Estado nos da la razón– fue inventarse una nueva etapa que no está contemplada en la ley que ampara el proceso de elección del contralor. Lo que hubo fue una violación de la ley de parte de la mesa del Congreso. Se inventaron una nueva etapa, metieron una entrevista en el pleno del Congreso. A esa entrevista, que se daba en realidad a través de una subcomisión, le dieron un puntaje y la ley no lo permite.

Carlos Hernán Rodríguez. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

SEMANA: ¿con el fin de cambiar el orden de la lista de elegibles?

C. A.: sí. Esa lista cambia por completo y es un vicio de trámite. Se inventan puntajes que sacaron del bolsillo y con eso pusieron al señor Carlos Hernán Rodríguez en primer puesto. Lo alertamos en todas las fases y por eso interpusimos la demanda de nulidad.

SEMANA: ¿qué motivó a la mesa directiva del Congreso a alterar el orden de la lista?

C. A.: hubo una buena cantidad de razones que no son vicios de procedimiento, sino malas conductas en el Congreso para la elección. Creo que es un error que en el Congreso las bancadas se reúnan, de manera parcializada, con unos sí y otros no, para tomar decisiones en torno a la elección.

Hubo presiones de unos partidos y otros para que votaran por uno o por otro. Aquí fundamentalmente lo que tiene que quedar claro es que la elección se hace por méritos y en realidad aquí el mérito no fue lo que primó, sino que había muchos movimientos políticos. El Congreso es político y por eso no estamos de acuerdo con que este organismo sea quien elija el contralor.

Aparte de eso, violaron la ley para conformar esa lista de elegibles con el fin de dejar al señor Carlos Hernán Rodríguez en el primer puesto. Al contralor sí le fue muy bien en la prueba de conocimiento, pero estaba como en la posición seis. La entrevista generó un cambio en la lista de elegibles.

El representante a la Cámara por Alianza Verde Cristian Avendaño. - Foto: @crisavendanof

SEMANA: la representante Jennifer Pedraza, quien también participó en la demanda, dice que la finalidad de estas irregularidades era que el Gobierno tuviera un contralor de bolsillo. ¿Qué opina?

C. A.: no puedo afirmarlo, pero sí había acuerdos para que él fuera el contralor. Estaba muy cerrada la votación a última hora entre la candidata de Felipe Córdoba y Rodríguez.

Roy Barreras lleva mucho tiempo en el Congreso como para no saber que esa etapa no estaba contemplada en la ley. ¿Por qué, a pesar de las alertas, ocurre esto? A uno le deja muchas dudas si era una pretensión política del Gobierno o no.

Roy Barreras, expresidente del Congreso. - Foto: Cortesía Prensa Roy Barreras

SEMANA: ¿qué significa esta decisión del Consejo de Estado para el actual Congreso?

C. A.: es un hecho histórico, no había pasado. A pesar de que considerábamos que teníamos todos los elementos para tumbar al contralor por vicios de procedimiento, no esperábamos que pasara. Es un mensaje político contundente y de respeto por la ley y los procedimientos. Cuando hay un acuerdo de voluntades políticas se cree que se puede pasar por encima de la ley. Había que cumplir el procedimiento legal y el Congreso lo violó.