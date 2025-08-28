¿Se cayó el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes? Así va el proceso

En medio de las voces que vienen creciendo sobre que, al parecer, se habría caído el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes del Ministerio de la Igualdad, el proceso va avanzando.

De acuerdo con lo que logró conocer SEMANA con fuentes cercanas al Gobierno, se está a la espera de que llegue a la Casa de Nariño un documento clave para seguir con los trámites y la posterior posesión de Guerrero.

Se trata de una resolución del comité de mérito de Función Pública, en el cual no se pidió modificar los requisitos para asumir el Viceministerio de Juventudes.

Además, Juliana Guerrero, según lo que pudo conocer este medio, tiene un contacto permanente con el presidente de la República, Gustavo Petro, quien le ha pedido varias estrategias para ser aplicadas en el Ministerio de la Igualdad con el objetivo de fortalecer las políticas para la juventud.

Juliana Guerrero. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

En ese orden de ideas, se espera que, una vez arribe ese documento de Función Pública a la Casa de Nariño, se fije una fecha para la posesión de Guerrero en el Viceministerio de la Juventud y la expedición del respectivo decreto.

Sin embargo, Juliana Guerrero, quien se hizo conocer como la mano derecha del ministro del Interior, Armando Benedetti, es investigada por la Procuraduría y la Contraloría por sus millonarios vuelos en aviones y helicópteros de la Policía Nacional.

Juliana Guerrero, coordinadora de Gabinete de la cartera del Interior. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Y sigue creciendo la expectativa, ya que el pasado 14 de agosto, la página de la Presidencia publicó su hoja de vida y se confirmó que la nueva viceministra es técnica en contabilización de operaciones comerciales del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y tecnóloga en Gestión Contable de la Fundación Superior San José.

Sumado a ello, SEMANA conoció que Guerrero tiene su ciclo académico profesional culminado, pero no se ha graduado de la universidad.

Sobre su experiencia laboral, Juliana Guerrero inició como secretaria ejecutiva del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), fue enlace territorial del Ministerio del Interior, jefe de Gabinete de ese despacho y delegada del programa presidencial del Dapre. Ahora, será posesionada la próxima semana como viceministra, lo que confirma que la joven ha escalado rápidamente en esta administración.