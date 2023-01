“Se ha demorado mucho el Gobierno nacional en solicitar la extradición de la exsenadora Aida Merlano”: Nicolás Petro

El diputado por el Atlántico, Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, se refirió a la solicitud de extradición que hizo la exsenadora Aida Merlano en medio de su declaración a la justicia.

“Se ha demorado mucho el Gobierno nacional en solicitar la extradición de la exsenadora Aida Merlano”, dijo Nicolás Petro.

Se ha demorado mucho el gobierno nacional en solicitar la extradición de la ex senadora Aida Merlano. — Nicolás Petro Burgos (@nicolaspetroB) January 19, 2023

El diputado del Atlántico se alineó con el mensaje del abogado defensor de la exsenadora, Miguel Ángel del Río, quien también le pidió al Gobierno del presidente Petro que agilice ese proceso.

“Es perentorio que el Gobierno colombiano solicite en extradición a la señora Aida Merlano. Necesitamos que regrese con todas las garantías para decir la verdad y destapar la corrupción en el Caribe colombiano”, afirmó Del Río.

La solicitud generó la sorpresa de quienes escuchaban el juicio virtual, en el momento en que la excongresista pidió que el país solicite que venga a Colombia a responder ante la justicia.

“Para exigirle al presidente Gustavo Petro que exija mi extradición al país, a donde yo sí quiero ir a dar la cara, y posteriormente que solicite cuál es mi situación, en condiciones que no son favorables. Yo prefiero volver a mi país para demostrarles que yo sí quiero darle la cara a la justicia y, además, asumir todos los procesos jurídicos que tengo en curso de todas las personas que denuncié”, afirmó Merlano.

Merlano le pidió al presidente Gustavo Petro que exija su extradición al país para responder ante la justicia. - Foto: Cristian Garavito - Presidencia de la República

La excongresista ha dicho en otros momentos que tiene conocimientos de cómo se manejaría la política en la costa Caribe, que implicaría al empresario Julio Gerlein, según dice, por haber sido uno de los principales financiadores de su campaña en 2018.

Otro de los nombres y casas políticas de esa región que la excongresista ha mencionado en sus denuncias es la casa Char, especialmente al exalcalde de Barranquilla Alejando Char y el expresidente del Senado Arturo Char.

“Luego de solicitarle a Julio (Gerlein) permiso para obtener una libertad política, él me llama y sostuvimos reuniones en donde estuvieron presentes Alejandro Char, Arturo Char, Julio Gerlein y Faisal Cure. Me manifiestan que estaban interesados en apoyarme, pero que debía ir en fórmula con una candidata a la Cámara de Representantes avalada por Cambio Radical”, aseguró la congresista.

Uno de los implicados en el escándalo es el empresario Julio Gerlein, que según Merlano, la ayudó en su campaña.

Según ha dicho Merlano, su propósito sería que todas las personas que supuestamente estarían relacionadas con su caso de compra de votos en la costa Caribe paguen por esa responsabilidad.

“Yo sí quiero que se aclaren los hechos de 2018 y que, pues, todas las personas que tenemos responsabilidad de alguna u otra manera y sean responsables, pues que respondan ante la justicia por cada delito que cometieron”, aseguró la excongresista.

La excongresista afirmó en su juicio, y lo ha reiterado en distintas oportunidades, que esas casas políticas la ayudaron a llegar al Congreso de distintas maneras, entre ellas con unos dineros que supuestamente le hicieron llegar a la sede de su campaña.

Merlano ha dicho que en el caso de Gerlein, el empresario le habría enviado 11.800 millones de pesos, pero la misma excongresista reconoció que solo le llegaron alrededor de cinco mil millones de pesos.

La excongresista también ha salpicado al exalcalde de Barranquilla Álex Char y a su casa política. - Foto: ap

En otra conversación con Álex Char, la congresista afirmó que el exalcalde de Barranquilla le aportó 12.000 millones de pesos, pero también reclamó que ese dinero nunca se vio reflejado en su campaña. Además, ha dicho que no contó con un gerente de campaña que administrara esos recursos y que por eso no tiene certeza de los dineros que ingresaron. “Según mis cálculos, no concuerdan con los dineros que anunció Gerlein”, afirmó Merlano.

A pesar de eso, la exsenadora se mantuvo firme que en el caso de Gerlein, el empresario siempre la apoyó económicamente en sus campañas al Congreso y en su trayectoria política.

Por ahora, la excongresista se encuentra recluida en Venezuela, a la espera de que pueda tener asidero su petición, especialmente ahora que el Gobierno Petro restableció las relaciones con Nicolás Maduro.