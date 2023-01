Rodolfo Hernández reaparece con dura advertencia sobre “mafias políticas” en Bucaramanga, ¿abona terrero para las elecciones?

Rodolfo Hernández, candidato a la Presidencia de Colombia en 2022, reapareció en Twitter, luego de casi tres meses de inactividad, para realizar una advertencia.

El ingeniero, que sorpresivamente llegó a la segunda vuelta de los comicios presidenciales el año pasado, por encima de candidatos como Federico Gutiérrez, afirmó que alcaldes y gobernantes del país aprovecharán su último año como mandatarios para robar el presupuesto público.

“En este último año, los gobernantes ladrones van a buscar arrasar con todo el presupuesto público. Bucaramanga no es la excepción, el alcalde se ha dedicado a meter politiqueros redomados, sacando la gente nueva y buscando dejar en déficit la Alcaldía”, dijo Rodolfo Hernández, cuya campaña presidencial giró en torno a la lucha anticorrupción.

Se le olvida que la entregué con 100mil millones para ejecutar. Busca mantener el poder con las mafias políticas, porque traicionó a los ciudadanos libres. ¡Ojo ciudadanos! hay que afinar los ojos y estar listos para denunciarlo penalmente. — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) January 19, 2023

Así mismo, sin mencionarlo, pero aduciendo a él, afirmó que el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, buscará mantenerse en el poder con el apoyo de mafias políticas.

“Se le olvida que la entregué con 100.000 millones para ejecutar. Busca mantener el poder con las mafias políticas, porque traicionó a los ciudadanos libres. ¡Ojo, ciudadanos!, hay que afinar los ojos y estar listos para denunciarlo penalmente”, agregó.

Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga. - Foto: Alcaldía Bucaramanga

La reaparición de Hernández en redes sociales, donde ganó protagonismo durante su aspiración a la Presidencia de Colombia, tendría que ver con la posibilidad de lanzarse como candidato en las elecciones regionales programadas para el domingo 29 de octubre. Pero no necesariamente a la Gobernación de Santander, como se especuló el año pasado, sino a la Alcaldía de Bogotá, versión que tomó fuerza en diciembre.

Rodolfo Hernández, ¿a la Alcaldía de Bogotá?

Su equipo más cercano parte de la idea de que el ingeniero santandereano obtuvo 833.000 electores en la primera vuelta presidencial en la capital del país y más de 1.400.000 en la segunda. Es decir, los bogotanos ya saben quién es Hernández.

Además, el ingeniero no ha sido un crítico fuerte de Gustavo Petro, cuyo Pacto Histórico promete moverse políticamente para poner el sucesor de Claudia López. Tampoco ha sido un opositor a la actual alcaldesa. Es más, Hernández tiene cercanía con la senadora Angélica Lozano, la esposa de la mandataria.

Prueba del interés de Hernández –que renunció como senador, cargo que obtuvo gracias al Estatuto de la Oposición– a la Alcaldía de Bogotá fue un derecho de petición que le envió el miércoles 7 de diciembre a la alcaldesa Claudia López, en el que le pide “el informe de ejecución presupuestal de la Alcaldía de Bogotá correspondiente a los años 2021 y 2022″.

Rodolfo Hernández envió un derecho de petición a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, conocido por SEMANA, el pasado 7 de diciembre, preguntando por el informe de ejecución presidencial. - Foto: Alcaldía de Bogotá - SEMANA

Incluso, el abogado Gilberto Tobón Sanín, quien aspiraría a suceder a Daniel Quintero en la Alcaldía de Medellín, se refirió a la posibilidad de que Hernández se lance como candidato en Bogotá.

En un medio regional, afirmó que, siendo cercano a Rodolfo Hernández, reconoce que “es muy difícil de controlarlo, es muy inteligente. Le digo: no han sabido leer la renuncia de él al Senado. Yo no creo que el ingeniero vaya por la Gobernación de Santander ni por la Alcaldía de Bucaramanga. Él no va a seguir dando puños allá. Él va por la Alcaldía de Bogotá y de pronto se la corona”.

¿Qué pasará con el partido de Rodolfo Hernández?

El pasado miércoles 18 de enero, el Consejo Nacional Electoral aplazó la decisión de permitirle a Rodolfo Hernández, volver a tener el dominio del partido político, la Liga de Gobernantes Anticorrupción, pese a las diferencias que tiene con su ex fórmula vicepresidencial Marelen Castillo, lo que será clave para su eventual candidatura a la Alcaldía de Bogotá.

Rodolfo Hernández recibió su credencial como senador de la República en compañía de su ex fórmula vicepresidencial Marelen Castillo. - Foto: Archivo

Valga recordar que la ciudadana colombiana demandó al CNE la personería jurídica de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, argumentando que el excandidato presidencial no había tenido en cuenta, a la hora de constituir el partido, a la ex fórmula vicepresidencial Marelen Castillo. De otro lado, la propia fórmula de Rodolfo Hernández presentó un recurso en el que pidió no reconocer la asamblea fundacional de la casa política. Ambos temas llevaron al tribunal electoral a congelar jurídicamente la colectividad.