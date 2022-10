“Se te olvidó hacer las cuentas restándote a ti y a Carvalho”, el fuerte enfrentamiento entre Ingrid Betancourt y Humberto de la Calle

La excongresista y exprecandidata presidencial Ingrid Betancourt reapareció este jueves en el Congreso, escenario en el que desarrolló gran parte de su carrera política, y despertó más de una polémica por sus afirmaciones en materia política y electoral.

Betancourt, quien lidera el partido Verde Oxígeno, participó en una audiencia pública en la Comisión Primera del Senado alrededor de varios proyectos de ley que cursan en el Legislativo sobre normas electorales y registro civil de identificación, en la cual fueron escuchados para varios jefes de partidos políticos y delegados de organizaciones relacionadas con este tema en el país.

La excongresista fue una de las protagonistas de la pasada campaña presidencial. Primero, cuando se unió temporalmente a la Coalición Centro Esperanza, una alianza de varios líderes de centroizquierda para buscar la Presidencia, y luego con su apoyo al excandidato presidencial Rodolfo Hernández, quien, finalmente, fue derrotado por el presidente Gustavo Petro.

Betancourt propuso que para que no vuelvan a cometerse los errores que se conocieron en algunas mesas de votación en las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo haya una “certificación” de la capacitación a los jurados de votación, responsables del preconteo de los votos depositados en las jornadas electorales.

Estamos convencidos la mayoría en el @verdeoxigeno_co, que hubo fraude electoral, porque aparecieron 3 millones de votos de golpe, sin que mediara un cambio de comportamiento electoral y cuando nunca se garantizó la idoneidad del programa de ordenador que computó los votos. pic.twitter.com/2dFwRrejiX — Ingrid Betancourt Pulecio (@IBetancourtCol) October 27, 2022

“Nosotros tuvimos muchos problemas en el escrutinio. Hay mucha arbitrariedad y ausencia absoluta de garantías. No digo para la oposición, sino para cualquier partido que esté en las elecciones y esto creo que amerita una audiencia pública específica”, afirmó la dirigente del Verde Oxígeno.

La exprecandidata afirmó que la propuesta de que haya un comité de seguimiento a los procedimientos digitales con los cuales se llevan a cabo el preconteo y el escrutinio en las elecciones “es gravísima” y afirmó que, en las pasadas elecciones, su partido pidió que hubiera una “auditoría” sobre el programa que se estaba utilizando para estas mediciones.

“Yo personalmente, y creo que la mayoría de mi partido –no voy a decir todos, pero sí la mayoría–, estamos convencidos de que hubo fraude electoral en las elecciones tanto al Congreso como en las presidenciales. Nosotros todavía estamos haciendo las sumas y las restas y no nos da, no nos entra racionalmente que entre la primera y la segunda vuelta hayan aparecido tres millones de votos adicionales”, afirmó.

En tal sentido, se preguntó de dónde aparecieron “tres millones de votantes de la nada” y afirmó que “la única manera” de remediar este tipo de situaciones era creando un “comité de control de todos los partidos” que permita “garantías electorales” para todas las fuerzas políticas.

Y solicitó mayores garantías para los partidos declarados en oposición, como el suyo. “Al partido Verde Oxígeno le entregaron la personería jurídica el primero de diciembre del año pasado. Cuando pedimos que se nos diera, como a todos los partidos, los recursos de financiación estatal para poder hacer campaña a la Presidencia nos sacaron una lista de requisitos que eran simplemente imposibles”, afirmó.

Tenemos 3 meses de retrasos de entrega de recursos a los partidos políticos porque a cuenta de que un partido interpuso un recurso nos bloquean a todos. Si no es por política, eso es ineficiencia administrativa. pic.twitter.com/0LIWuN5Hwk — Ingrid Betancourt Pulecio (@IBetancourtCol) October 27, 2022

Pidió, en consecuencia, “que se nos entreguen los recursos” para el partido Verde Oxígeno y denunció que las autoridades electorales argumentan que estos giros no se harán mientras que se resuelvan algunas acciones que interpuso el Nuevo Liberalismo, otra colectividad a la que también le fue devuelta la personería jurídica en los últimos meses.

Pero tal vez la mayor controversia la protagonizó con el senador Humberto de la Calle, quien fue elegido con el aval del partido Verde Oxígeno, el de la excandidata presidencial, pero a quien le fue retirado el reconocimiento luego de que se declarara en independencia al gobierno de Petro. La misma situación la vive el representante a la Cámara Daniel Carvalho.

De la Calle se refirió al cálculo que Betancourt dijo hacer sobre las elecciones pasadas y manifestó: “La fórmula para calcular la mayoría de Verde Oxígeno es: Ingrid + Anastasia dividido 2″.

Ya que te gusta restar y no sumar, se te olvidó hacer las cuentas restándote a ti y a Carvalho del Partido 😂… Y de pronto, del Congreso, por doble militancia. https://t.co/aNemly1ffK — Ingrid Betancourt Pulecio (@IBetancourtCol) October 27, 2022

Minutos después, la excandidata presidencial le respondió: “Ya que te gusta restar y no sumar, se te olvidó hacer las cuentas restándote a ti y a Carvalho del partido… Y de pronto, del Congreso, por doble militancia”.

El partido Verde Oxígeno avaló las candidaturas del senador De la Calle y de Carvalho, pero semanas después de su elección les retiró el reconocimiento. Esto debido a que el partido de Betancourt expresó su intención de ser opositor al Ejecutivo.