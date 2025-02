Sectores políticos estallan contra Petro por retransmitir discursos como alocuciones: “Grotesto, refrito y frases inconexas”

Es el caso de la representante a la Cámara Catherine Juvinao, quien no ocultó su molestia por esa estrategia de comunicaciones y, especialmente, por el contenido de esa intervención de Petro.

Otros usuarios de X también plasmaron su molestia: “Qué tal la clase de historia de Petro. ¡Ah!, ¿no fue una alocución presidencial? Es que me pareció una clase aburridísima de historia y cero respuestas a los campesinos y arroceros del Tolima, desde donde habló. Qué triste me siento por Colombia. Me duele el país…”.