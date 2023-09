Senado celebró audiencia pública sobre el proyecto que prohíbe cláusulas de exclusividad en pautas publicitarias en televisión abierta

Frente a este propósito, Melo Rodríguez puntualizó: “en la dinámica de la competencia, las cláusulas de exclusividad no son en sí mismas reglas que necesariamente limitan la competencia o la imposibilidad de entrada de otros competidores. Para poder establecer que una cláusula de competitividad tiene ese efecto, que es anticompetitivo, que no es deseable incluso para los propósitos del proyecto, es necesario analizar caso por caso, las condiciones que tiene y el momento específico en el que se está dando”.

La postura de Jorge Martínez de León del Canal Caracol, la postura es diferente: “las cláusulas de exclusividad no son per se nocivas, ni son inconstitucionales, eso no lo ha dicho la SIC, lo ha dicho la Corte Constitucional, lo ha dicho el Consejo de Estado, lo ha dicho el Tribunal Superior de Bogotá, lo han dicho los organismos de competencia internacionales y en la Unión Europea es el concepto reinante hoy, lo mismo en Estados Unidos, habría que analizar cada caso para determinar si una cláusula de exclusividad es o no inconstitucional, si restringe la competencia, porque repito per se, no lo son”.