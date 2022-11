“Senador Alexander López, ¿si tanta igualdad quiere por qué no vende su mansión en el sur de Cali?”: Miguel Polo Polo

El proyecto de creación del ministerio de la Igualdad que manejará la vicepresidenta Francia Márquez está dejando más de una ampolla en el Congreso. Aunque el Pacto Histórico insiste en defenderlo porque fue promesa de campaña y lo manejará la vicepresidenta, Francia Márquez, la derecha insiste en que es un derroche de burocracia.

El congresista Miguel Polo Polo, opositor al gobierno de Gustavo Petro, se opuso a la creación de la nueva cartera y lanzó una frase polémica que le generó más de un contradictor. “De desigualdad nadie se muere, la gente se muere por la pobreza que es muy distinta a la desigualdad. Este proyecto de ley no sirve, no tiene pies ni cabeza”, dijo.

El senador del Polo Democrático, Alexander López, no se quedó callado y le respondió con vehemencia “que hay que explicarles qué es igualdad, porque eso no está en su cerebro absurdo y retrógrado, capitalista, mafioso, la definición de lo que es igualdad”.

Las palabras fuertes de López molestaron al congresista Polo Polo, quien grabó un video que puso a rodar en las redes sociales donde arremete contra el líder del Polo Democrático.

“Qué lindo. Ahora el senador Alexander me viene a decir qué es ser pobre en Colombia, me viene a decir qué es pasar hambre y qué es pasar trabajo. Qué linda es la hipocresía en Colombia. Si tanta igualdad quiere, señor Alexander, ¿por qué no vende su mansión en el sur de Cali? Si tanta igualdad quiere, ¿por qué no mete a sus hijos en un colegio público, como yo que vengo de abajo porque seguro los tiene en colegio privado? Si tanta igualdad quiere, ¿cuéntenos si tiene medicina prepagada o si lo atienden igual que el resto de los colombianos? Igualdad para el resto, pero para ustedes privilegios”, expresó.

La congresista por el Pacto Histórico en Antioquia, Luz María Múnera, también se fue contra Polo Polo por su frase de la igualdad. “Doctor Polo, hoy estamos en peores condiciones que en 2019, hay que estudiar un poco, se lo recomiendo. Además, porque tenemos un abultado presupuesto para que sus asesores le digan cómo funciona esto”, le dijo.

Presenté ponencia negativa a la creación del Ministerio de la "Igualdad y Equidad" de Francia Márquez y nos enfrentamos contra la izquierda hipócrita. #SoyOpositor pic.twitter.com/RyvFOYBI07 — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) November 24, 2022

El congresista afrodescendiente siguió respondiendo: “señora: Munera, he sido respetuoso con usted, jamás ha recibido de mí una grosería, pero aquí claramente en la ponencia que expuse, dije por qué la desigualdad había crecido en los dos últimos años. Si usted escuchó no es mi problema, no sé si por la edad ya le está afectando el oído. Vaya a revisarse. Vuelvo y se lo repito: quien tiene que leer es usted. Y si usted es tan comunista, pues reparta su salario”, le manifestó.

La senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, defendió a la congresista Múnera y se fue lanza en ristre contra Polo Polo, denunciando un caso de violencia política. “Esas son las violencias que tenemos que padecer las mujeres”, dijo la líder de izquierda.

Polo Polo no se quedó callado y también le respondió: “A mí no me meta en la colada de violencia política porque yo llegué con voto popular y de manera democrática. Si vamos a hablar de violencia política, más bien échele un ojo a su álbum genealógico porque se puede encontrar sorpresas”.

El congresista manifestó en la plenaria que la persecución es contra él, a quien en menos de cuatro meses en el Congreso le han instaurado 12 demandas que buscan sacarlo de su curul.

“Como no han podido robarme la curul, entonces ahora van con el partido político por el cual yo tengo derecho y los más de 40.000 ciudadanos de derecha que votaron por mí. ¡Se podrán quedar con mi partido, pero jamás me van a poder callar. Acá estoy firme y de frente, haciendo oposición!”, concluyó.