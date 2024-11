Senador José David Name confirmó a SEMANA que votó por el magistrado Miguel Polo: “Es godo, lo conozco y no lo hice porque Roy Barreras me trajera en un avión”

“Yo sí puedo decir por qué voté por el magistrado Polo. Lo conozco hace 18 años, él ha sido magistrado auxiliar, de los magistrados más godos que ha tenido la Corte Constitucional, fue togado del magistrado Guerrero, a quien impulsé, voté por él. Él lleva 18 años en la Corte, es de los pocos magistrados auxiliares que lo han escuchado a uno cuando le quieren a uno declarar inconstitucional una ley. El magistrado Polo no es un aparecido, no llegó ayer. No. Es una persona que conozco desde que trabajó en el Senado. Laboró en el Congreso”, reiteró Name.