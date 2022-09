Una infancia dura. Rodolfo Hernández revela detalles de su vida

El senador Rodolfo Hernández, quien en su momento fue el candidato que disputó la Presidencia de Colombia con Gustavo Petro, es una figura de importancia política en el país. A pesar de obtener 10 millones de votos, no le alcanzó para ser el presidente de la nación, pero sí consiguió la personería jurídica para su movimiento la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Ahora está armando las listas para disputar las próximas elecciones regionales.

Asimismo, el ingeniero también es reconocido por la forma en decir las cosas, es directo, y a muchos ese estilo no les gusta. No obstante, el exalcalde de Bucaramanga en entrevista con Noticias RCN reveló hechos inéditos de su infancia. Según él, esta estuvo marcada por la pobreza.

“La infancia es lo más bello que yo he tenido en mi vida. Me acuerdo desde que tenía tres o cuatro años. Mi mamá nos acompañaba al colegio caminando. Para el bachillerato me fui a Bucaramanga”, indicó Hernández.

Asimismo, el senador manifestó que sus padres, con trabajo honesto, lograron llevar la comida a la casa, superando también toda adversidad en el camino.

“Comercializaban tabacos. Mi mamá hacía eso. Mi papá echando mocho en el campo de peón. No ganaba nada. Yo no sé cuánto ganaba. Después él aprendió sastrería y ahí le fue mejor y con eso mejoramos nosotros”, aseveró.

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue que el ingeniero utilizó calzoncillos hasta los 15 años. “Me puse calzoncillos como a los 15 años, no había para los calzoncillos. Los zapatos eran con carramplones y un solo par. No había para más”, manifestó.

De igual manera, afirmó que gracias a Alfonso Lozano y Luis Navarro Patiño él se enfocó en la política, camino que todavía pretende seguir.

“Yo me hacía con todos los viejos en el parque por la noche en un sitio que se llamaba Santa Clara. Había tres o cuatro concejales. Un día Alfonso Lozano, Luis Navarro Patiño, me dijeron: ‘Métase, chino, al Concejo’. Yo me metí y quedé. Cuando eso no pagaban nada”.

Finalmente, Hernández recordó que la última vez que lloró fue en campaña electoral, cuando varios integrantes a fines del Pacto Histórico con su hija desparecida por el ELN.

“Lloré cuando los de Petro dijeron que tenía a mi hija prisionera en un hospital psiquiátrico, me parecieron muy malos inventar eso”, puntualizó.

Rodolfo Hernández lanza duras pullas contra el gobierno de Gustavo Petro.

A través de un video, el senador Rodolfo Hernández lanzó duras críticas al Gobierno de Gustavo Petro, debido a las recientes propuestas, como el aumento al precio de la gasolina.

“Ganaron con unos argumentos y están gobernando con otros”. Asimismo, “pronosticó” lo que le espera a Colombia en los próximos años porque “mire las consecuencias, y no han empezado”.

“Todo el mundo siente que se roban la mitad de la plata que entra, la burocratizan, la vuelven lujos, la vuelven compras innecesarias. Ampliar ministerios, crear otros. ¡Eso pa’ qué! Si teniendo más burocracia y ampliando más ministerios se solucionaran los problemas de Colombia, y de cualquier empresa, pues los problemas de Colombia no existirían”, aseveró. “Todos los días son peores. Más burocracia, más gasto, más impuestos, más esfuerzo de los ciudadanos y todas las acciones ¡No resuelven nada!”, afirmó.

También habló sobre ese 19 de junio, donde Colombia eligió: “Total de que yo lo vine diciendo desde la campaña, el pueblo colombiano no me acompañó en esto. Votó por la otra opción y, mire las consecuencias, y no han empezado, esto se puede ahondar”, puntualizó.

Rememoró lo que fue parte de su campaña anticorrupción: “Yo siempre ofrecí que si no atacamos de fondo la robadera, esto no lo arregla nadie y está saliendo al pie de la letra. Mi diagnóstico, mi pronóstico”.