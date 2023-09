Sergio Fajardo evaluó al Pacto Histórico: “No ha habido una persona que demuestre liderazgo; imaginen que la figura del cambio era Roy Barreras y se fue”

“Es un caos. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de la reforma a la salud? ¿Sabemos cuál es el texto? No tenemos ni idea. Ahora estará en una subcomisión que se encargará de estudiarla. Ojalá que sea positivo. Por supuesto que se necesitan cambios en la salud, pero la forma como la han conducido ha sido caótica. Ya vimos lo que pasó con la exministra Carolina Corcho, la echaron, no sé por qué la echaron, pero la sacaron. Hasta ahora el rumbo no se ha enderezado y no hay claridad. Yo, personalmente, creo que será muy difícil que esas reformas pasen en el Congreso por la forma como el gobierno actúa”, dijo.