El expresidente pidió a los miembros del Centro Democrático no aprobar este proyecto de ley.

“Si es homosexual o heterosexual, respételo”: Uribe pidió a congresistas no aprobar la iniciativa que promueve la educación sexual en primaria

El expresidente Álvaro Uribe hizo un llamado a los miembros del Centro Democrático para que no aprueben el proyecto de ley que busca que se imparta educación sexual a los niños de escuela primaria.

“Como abuelo, como padre de familia, desde el Centro Democrático pido que se rechace ese proyecto”, dijo el exmandatario en una entrevista con varios medios de comunicación.

Igualmente, afirmó que quien les imparte la formación a los niños es realmente la familia. “¿Quién forma al niño, el Estado o la familia?, esta es una discusión histórica, pero para nosotros quien educa es la familia y el profesor se comunica con los padres, pero no los sustituye”, dijo el expresidente.

Como abuelo, como padre de familia, desde el Centro Democrático pido que se rechace ese Proyecto



No le anticipan al niño unos temas que le afectan la felicidad de la niñez. Dejen que el niño sea niño y que sean los padres de familia quienes tomen la iniciativa de orientarlo. pic.twitter.com/LNrTHvANoL — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 18, 2022

En cuanto al rol del Estado en la formación de los niños, afirmó que se trata de algo subjetivo y excepcional. “Si un niño está en situación de abandono el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es el que se encarga de darle una buena familia sustituta, esa es la labor del Estado”, dijo.

Además, afirmó que dentro del Partido del Centro Democrático son muy respetuosos de la diversidad y de la intimidad, pero criticó que en la ideología de género se cree que un niño no nace varón o mujer, sino que “lo define por cultura”.

“La cultura no es un factor determinante, es realmente la naturaleza, todo va llegando a su lugar, no le anticipen al niño esos temas que le afecta la felicidad de la niñez”, explicó, y añadió que “hay que dejar que el padre los oriente y que lleguen las consecuencias de la edad y que sean esos los factores determinantes de su naturaleza”.

Y concluyó: “Esa cultura involucionista o identitaria donde hay que identificar a las minorías porque históricamente han sido discriminadas es lo que realmente hace que se creen estigmas. no importa si es heterosexual u homosexual, lo respetamos, pero no pongamos etiquetas que eso genera la discriminación”.

La senadora María Fernanda Cabal también manifestó su molestia frente al proyecto.

En su cuenta en Twitter, la tarde de este 16 de noviembre, Cabal realizó algunas publicaciones en torno a la iniciativa radicada en la Cámara de Representantes en 2021, cuestionando que, de ser aprobada, aplicará de manera obligatoria en todos los niveles de educación, incluso en las facultades de Salud y Educación; también para los docentes en ejercicio.

Resaltador en mano, Cabal subrayó lo que a su juicio son los puntos polémicos del proyecto de ley; en uno de ellos se lee que la iniciativa busca “el reconocimiento y la eliminación de estereotipos, roles y normas que condicionan el desarrollo de niños, niñas y adolescentes”.

En rechazó del fragmento en mención, la senadora trinó: “Pretenden dirigir la identidad sexual de nuestros niños de todas las edades. A los niños se les respeta, es la familia la encargada de enfocar la educación de sus hijos”.

#CuidadoColombia Pretenden dirigir la identidad sexual de nuestros niños de todas las edades. A los niños se les respeta, es la familia la encargada de enfocar la educación de sus hijos. pic.twitter.com/aoYJLHuLfZ — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) November 16, 2022

En ese sentido, agregó: “Habrá que recordar que la Corte Constitucional estableció que la cátedra de educación sexual en Colombia se debe dictar en bachillerato, no en todos los niveles educativos. Esto es aberrante y nos opondremos. !Defendemos la familia!”.

Otro de los puntos cuestionados por María Fernanda Cabal dice: “Formar en el ejercicio de una sexualidad responsable, que promueva el cuidado del propio cuerpo y el respeto por el cuerpo de los demás, desde un enfoque integral de promoción de derechos sexuales y reproductivos, construcción de la identidad sexual, cuidado mutuo y preparación para una vida armónica y responsable”.

Al respecto, Cabal publicó en Twitter: “Un niño de preescolar debe recibir educación en lenguaje, matemáticas, dibujo, etc., no en asuntos sexuales para los que no está preparado”.

Otro de los cuestionamientos giró en torno a la obligatoriedad del proyecto de ley, en caso de ser aprobado, para las instituciones privadas, como lo reseña el artículo 14.

“Quieren acabar con la libertad de los Colegios privados, para imponer una cátedra de sexualidad, sin que importe la opinión e intervención de la familia”, opinó la senadora María Fernanda Cabal, una de las más férreas opositoras del Gobierno de Gustavo Petro