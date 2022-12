“Sigan creyendo que pueden darnos cátedra de paz”: María Fernanda Cabal cuestionó las crudas declaraciones de alias Martín Sombra de las Farc

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, criticó las declaraciones de Elí Mendoza, alias Martín Sombra, excombatiente de las Farc, que fueron entregadas a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

El exguerrillero contó detalles de cómo entrenó y reclutó a cientos de jóvenes para que asesinaran a miembros del Ejército y la Fuerza Pública de manera despiadada.

“‘Yo entrené una tropa de menores que comía gente’: Alias ‘Martín Sombra’. Sigan creyendo que pueden darnos cátedra de paz…”, cuestionó la senadora uribista.

“Yo entrené una tropa de menores que comía gente”: Alias ‘Martín Sombra’



Las declaraciones de Martín Sombra han generado escozor por la crueldad del relato. A pesar de que era conocida la práctica de reclutamiento de menores de edad en las filas de las Farc, hasta ahora había detalles que eran desconocidos y que causaron impacto en la opinión pública.

“No es un secreto para nadie el ingreso de los menores de edad”, reconoció Mendoza.

Por ejemplo, el excombatiente dijo que uno de los ataques más comunes era ahorcar a sus enemigos y que esa era una de las tácticas que le enseñó a los menores. También los capacitó en ingeniería militar, manejo de explosivos, comunicaciones, enfermería, construcción, trincheras, entre otras tácticas de guerra. Dijo que en una ocasión Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, le pidió que les enseñara culinaria.

“Yo saqué de ahí una fuerza especial, saqué 300 que iban para diferentes frentes, bloques”, contó el llamado carcelero de las Farc. Dijo que les enseñaba cómo atacar a sus enemigos. “Les enseñé la parte vulnerable donde le puede pegar, como puede ahorcar al otro”. Además, dijo que “las mujeres son más peligrosas”.

Martín Sombra reconoció que en determinado momento recibió a unos 700 menores de edad a los que entrenó en un “barrial” y que por eso tenían varias enfermedades. Además, los llamaba “los patos”, haciendo referencia a menores de edad de 13 y 14 años.

Martín Sombra dijo que de esos grupos salieron los “famosos pisasuaves” un grupo especializado de la guerrilla que se caracterizaba por asesinar a miembros de la Fuerza Pública y del Ejército de manera sanguinaria. “Son las fuerzas especiales que yo entrené”, aseguró. “Así el soldado llore, eso hay que pelarlo, toca es quitárselo”, dijo.

El detalle que más ha generado cuestionamientos es cuando dijo que les enseñaba a ser caníbales. “Yo entrené una tropa que comía gente, un caníbal”, afirmó.

El exguerrillero dijo que se trataba de una “fuerza selecta” a la que le ordenaba quitar partes del cuerpo de las víctimas. “Usted tiene que quitarle un pedazo de nalga y comérselo”, aseguró el “carcelero de las Farc”.

Asimismo, los entrenaba para saber qué comer, dependiendo de la región en la que se encontraran combatiendo. Además, dijo que acudió a la práctica de reclutar menores, porque aprenden más fácil.

“Las nuevas generaciones no pueden regresar el tiempo de la realidad de las cosas porque desconocer la ley de la negación, ustedes los nuevos no pueden subsistir sin los viejos y usted está hablando con la escuela de la vida”, aseguró el exguerrillero.

Además, se refirió a las víctimas y dijo que lo que quieren es “platica”, que les paguen. Reconoció que ha tenido problemas con otros excombatientes como Rodrigo Granda y Timochenko, porque ellos aseguran que lo que dice Mendoza es mentira. Y los cuestionó por ganar millones de pesos y tener lujos. “A mí qué me quita y qué me pone, yo me estoy ganando 320.000 pesos, eso es lo que me da la ayuda a mí la JEP y ellos están ganando 42 millones, entonces cómo se acomodan ellos con sus lucros personales”, dijo.

Las tenebrosas declaraciones han generado múltiples cuestionamientos. Otro de los que criticó el testimonio fue el excandidato presidencial Federico Gutiérrez.

“Más que despreciable este ‘Martín Sombra’ y todo lo que hicieron las Farc. Que dolor tan grande. Solo miren y escuchen como se ríe mientras relata los horrores a los que exponían a los niños en las filas de la guerrilla. Y más duro saber que hay quien los justifica”, aseguró el exalcalde de Medellín.