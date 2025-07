Entonces, el presidente no tardó en responderle diciéndole que él no padece ningún tipo de intoxicación y hasta negó haber sido objeto de algún tipo de indulto por parte de la institucionalidad colombiana.

“No estoy intoxicado, no he dejado salir sangre por litros, ni mía, ni de nadie, ni me gusta el aguardiente. No sufro de intoxicaciones ni de otros males del espíritu, otros se intoxican del poder y del crimen, mantengo mi espíritu libre. No tengo indulto que renunciar, nunca lo recibí”, le recriminó Petro a Uribe.